BLICK-Tipp: Dem Liebesleben einen Anstoss geben :  Woher kommt die Lustlosigkeit

Sexuelle Unlust, die sich oftmals in Beziehungen ausbreitet, rührt nicht nur von liebesmüden Frauen her. Auch die Männer werden oft zu Sex-Muffeln. Die Gründe auf beiden Seiten sind vielfältig und reichen vom Alltagsstress über zu hohe Erwartungen in und an die Partnerschaft bis hin zu häufigem Streit und fehlender Kommunikation.

Woher kommt die sexuelle Lustlosigkeit?

Die Leidenschaft wird zudem in der modernen Welt von unterschiedlichen Faktoren «aufgefressen». Ein wichtiger Punkt ist der Wandel der Gesellschaft, die immer mehr Leistung von uns abverlangt, sodass am Ende des Tages kaum noch Energie für andere Dinge bleibt. Alltagsstress kann sicherlich als der grösste Erotikkiller der heutigen Zeit angesehen werden.

Auch die Pornografisierung der Gesellschaft trägt dazu bei, dass die eigenen sexuellen Wünsche knapp werden und das Verlangen rückläufig ist. Sex ist schnell und effizient geworden. Die Quantität ist das häufige Kriterium vor der Qualität. Das kann frustrierend sein, denn viele verkennen, dass «mehr» nicht zwingend «besser» bedeutet.

Was tut man gegen sexuelle Lustlosigkeit?

Verlangen entsteht zwischen zwei Menschen und darf nicht von den hohen Anforderungen dominiert werden, die uns täglich entgegengebracht werden. Durch Nähe sorgt man dafür, dass eine langfristige Bindung zwischen zwei Menschen entstehen kann. Diese Nähe und Vertrautheit sollte uns dann dazu befähigen, offen über unsere Probleme zu sprechen und sexuelle Wünsche zu äussern.

Wir müssen uns davon wegbewegen, die Phantasien, die gemeinhin als erotisch gelten, auf unseren Partner zu projizieren. Um zu wissen, was er unter gutem Sex versteht, sollten wir ihn Fragen und nicht die Ratschläge der neuesten Sexratgeber befolgen. Wenn man eine konkrete Vorstellung davon hat, wie das Liebesleben wieder in Schwung kommen kann, sollte man dies dem Partner gegenüber offen kommunizieren.

Fachkundige Beratung in ungezwungener Atmosphäre

Eine gute Alternative sind Toy-Partys, die in einer ungezwungenen Atmosphäre stattfinden. Hier bekommt man als Frau oder Paar die Möglichkeit, sich niveauvoll über sexuelle Bedürfnisse zu unterhalten und Neues zu erfahren.

Eine fachkundige Beraterin gibt Anstösse für das Liebesleben und präsentiert die neuesten Sexspielzeuge und erotischen Accessoires. Sowohl als Single, als auch als Paar, ist eine Toy-Party eine gute Gelegenheit, um sich neue Anregungen für das Sexleben zu holen.