Adventskalender-Tipp: Degustations-Kalender für Whisky, Rum & Grappa

Wie wäre es mit einer Verkostung, die den ganzen Advent andauert und Ihnen jeden Tag einen neuen Tropfen beschert? Bei dieser Degustation können Sie sich getrost auf Ihrem Sofa zurücklehnen und edlen Whiskey, Rum oder Grappa geniessen. Und das Beste daran: Die Degustationsnotizen und Hintergrundinformationen zu jedem Destillat erhalten Sie bequem auf das Display Ihres PC, Mobiltelefon oder Tablet. Dabei unterscheiden sich die Destillate, die Ihnen zur Auswahl stehen, sowohl in Ihrer Herkunft als auch in den Bestandteilen und dem Herstellungsprozess.

Die Geschichte des Rums

Der Rum, der seinen Ursprung in der Karibik hat, wird aus Rohrzucker hergestellt. Die dazu benötigte Zuckerrohr-Pflanze stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum und wurde zu Beginn der Neuzeit von den Kolonialmächten in die Karibik gebracht. Zucker war zu jener Zeit ein begehrtes und teures Gut, warum man versuchte, so viel Geld wie möglich aus der Pflanze zu machen. Eher durch Zufall entdeckte man, dass man aus den Abfällen der Zuckerproduktion, der sogenannten Melasse, ein Destillat herstellen kann. Eine andere Herstellungsmethode, die bei Cachaça zum Einsatz kommt, verwendet den frisch gepressten Zuckerrohrsaft als Grundstoff. Es brauchte viele Jahrzehnte, bis man die richtige Destilliermethode fand und der »Aguardente« zu einem geniessbaren Tropfen wurde.

Die Ursprünge des Whisky

Die Ursprünge des Whisky, der aus Getreidemaische gewonnen wird und mindestens drei Jahre im Holzfass reifen muss, sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Ob nun Irland oder Schottland das Ursprungsland des «Wassers des Lebens» ist, bleibt ungeklärt. Sicher ist jedoch, dass sich das Getränk aus dem Land der Kelten wachsender Beliebtheit erfreut und mit seinen vielen unterschiedlichen Sorten eine breite Auswahl bereit hält. Die Benennung des Whisky ist sowohl auf die verwendete Getreideart als auch auf die Herkunft zurückzuführen.

Die Herkunft des Grappa

Beim Grappa hingegen, der aus alkoholhaltigen Pressrückständen der Weinherstellung - dem Trester - destilliert wird, kann die Herkunft eindeutig belegt werden: Italien. Die Anfänge des ursprünglich einfachen Bauernschnaps, der sich über die Jahre zu einer Edelspirituose entwickelt hat, liegen jedoch im Dunkeln. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Grappa im 15. Jahrhundert. In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl italienischer Tresterbrände so rasant angestiegen, dass für den Kalender aus einer breiten Palette ausgewählt werden konnte.