Tipps: Wie kann ich meine Ängste überwinden?

Jeder von uns hat Träume. Die einen möchten den Kilimanjaro besteigen, andere wiederum ein eigenes Haus auf dem Land besitzen. Wiederum andere träumen davon, einmal in einem Formel-1-Auto zu fahren, an ihre Grenzen zu stossen und den ultimativen Kick zu erleben. Oftmals scheitert die Verwirklichung dieser Träume daran, dass wir nach Ausreden statt nach Lösungen suchen.

Die Angst vor dem Ungewissen

Oder weil wir einfach Angst haben. Vor dem Neuen, dem Ungewissen. Ausreden à la »Kein Zeit«, »Das kann ich noch wann anders machen«, »Will ich wirklich all das hier aufgeben, um irgendwo in der Fremde ein neues Leben zu beginnen«, kommen uns über die Lippen und wir sehen all die Unsicherheiten und Gefahren, die auf uns zukommen könnten.

Oft verschwenden wir unsere Energie darauf, die Abers und Hindernisse zu analysieren und nach Gründen zu suchen, warum wir etwas nicht tun. Dabei sollten wir uns stattdessen besser damit beschäftigen, welche Dinge wir in Angriff nehmen müssen, um unsere Träume zu verwirklichen. Schalten wir die Traumkiller aus, indem wir uns für jede Hürde eine Lösung überlegen.

In einem anderen Land leben

Sie möchten Auswandern? Dann besorgen Sie sich zunächst einen Reisepass und informieren sich über die Begebenheiten in Ihrem Zielland. Sie können die Landessprache nicht? Melden Sie sich zu einem Abendkurs an. Ihnen macht der finanzielle Aspekt Angst? Legen Sie sich jeden Monat einen fixen Geldbetrag beiseite. So arbeitet man sich Schritt für Schritt ein Stückchen näher an den Traum heran.

Verwirklichen Sie neue Träume Lassen Sie sich mit diesen tollen Postern inspirieren und tuen Sie die Dinge, die jeder einmal tun muss. Zur Inspiration

Ein eigenes Haus

Sie träumen von Ihrem eigenen Haus auf dem Land? Fahren Sie die Gegenden ab, in denen Sie gerne wohnen möchten und halten Sie Ausschau nach freien Bauflächen. Informieren Sie sich über Grundstückspreise und entwerfen Sie den Bauplan Ihres neuen Domizils. Gehen Sie zur Bank und lassen Sie sich einen Finanzierungsplan erstellen. Kleine Zwischenziele, die wir erfolgreich meistern, geben uns vertrauen und stimmen uns positiv.

Die eigenen Ängste überwinden

Möchten Sie einfach nur Ihre Ängste überwinden und ein bisschen mutiger werden? Oder an Ihre Grenzen stossen? Warum machen Sie dann nicht einen Tandemsprung aus einem Flugzeug? Oder springen mehr als 100 Meter in die Tiefe, nur an einem Bungee-Seil befestigt? Oder wie wäre es mit einem Gleitschirmflug im Tandem durch die phantastische Schweizer Bergwelt? All diese Dinge kann man vor der Haustür unternehmen, man muss sich nur trauen und den ersten Schritt gehen.

Einen Plan machen

Eine strategische Herangehensweise bietet sich für jeden individuellen Traum an. Machen Sie sich einen Plan und umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie in der Verwirklichung Ihrer Träume unterstützen. Werden Sie aktiv und dann kämpfen Sie. Sie werden sehen, wie schnell Sie in Ihren Träumen aufgehen, wenn Sie Ihre Energie darauf ausrichten.

Loslegen

Möchten Sie auf eine Weltreise gehen? Legen Sie doch noch heute Ihre Route fest und machen sich mit den Visabestimmungen der jeweiligen Länder vertraut. Die richtige Einstellung ist die Überzeugen, dass alleine der Glaube an eine Sache Berge versetzen kann. Leben Sie Ihren Traum - heute, jetzt, sofort!

Wenn Sie keine klaren Träume haben und nicht genau wissen, welche Dinge Sie noch tun wollen, lassen Sie sich doch inspirieren. Seien es Orte, die man einmal besucht haben sollte oder Dinge, die jeder einmal tun muss. Bringen Sie Abwechslung in Ihr Leben und gestalten Sie Ihre Freizeit neu - Sie werden es nicht bereuen!