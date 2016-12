BLICK-Tipp: Business-Knigge :  Wie verhalte ich mich auf der Weihnachtsfeier?

Die jährliche Weihnachtsfeier der Firma ist eine gute Gelegenheit, um mit den Kollegen einmal richtig einen draufzumachen? Machen Sie das lieber nicht, denn auch wenn es sich um ein ungezwungenes Beisammensein handelt, warten viele Fettnäpfchen, die Sie unter Umständen sogar den Job kosten können.

Eine Firmenfeier ist kein privates Fest. Die Kollegen und Chefs haben ein Auge auf Sie - insbesondere dann, wenn Sie über die Stränge schlagen. Auch wenn der Alkohol gratis zur Verfügung steht, die Selbstkontrolle zu verlieren ist auf dieser Feierlichkeit unangemessen und hinterlässt einen schlechten Eindruck. Dies gilt übrigens auch beim Essen: Bedienen Sie sich erst am Buffet, wenn dieses eröffnet wurde.

Wie verhalte ich mich auf der Weihnachtsfeier?

Auf der Weihnachtsfeier gelten die gleichen Regeln wie auch im Büro. Seien Sie nett zu Ihren Kollegen und lassen Sie die Finger von der Praktikantin und den Auszubildenden. Wer unsicher ist, wie er sich verhalten sollte, dem wird der »Der Schweizer Business-Knigge« nahe gelegt, der Sicherheit im beruflichen Alltag vermittelt.

Welche Kleidung zur Weihnachtsfeier?

Mit Ihrer Kleidung bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie die Einladung des Gastgebers zu schätzen wissen. Erscheinen Sie also nicht im Partydress, sondern dem Anlass angemessen. Findet die Feier während oder nach der Arbeitszeit statt, kommen Sie am Morgen schon in bürotauglicher Kleidung, die Sie mit Schmuck und Highheels oder die Herren mit einer neuen Krawatte oder stilvollen Manschettenknöpfen aufschmücken können. Wird in ein gehobenes Restaurant als Veranstaltungsort ausgewählt oder zu einer Wanderung geladen, ist auch hier die Kleidung anzupassen.

Schuhputz-Set Zu tadelloser Kleidung gehören auch saubere und gepflegte Schuhe. Mit diesem Set polieren Sie Ihre Schuhe innert kürzester Zeit auf Hochglanz! Zum Schuhputz-Set

Was muss man auf der Weihnachtsfeier beachten?

Nutzen Sie die Weihnachtsfeier, um mit Kollegen ins Gespräch zu kommen, mit denen Sie sonst nichts zu tun haben. Das unterstreicht nicht nur Ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit, sondern lockert auch die Atmosphäre. Smalltalk eignet sich hier am Besten, um eine positiven Gesprächsatmosphäre herzustellen. Lassen Sie geschäftliche Belange aussen vor und begnügen Sie sich lieber mit unverfänglichen und unkritischen Themen.

Die Feierlichkeiten eigenen sich auch eher als Karrierekick denn als Manege für Benimm-Patzer. Nur hier können Sie nämlich ungezwungen mit der obersten Chefetage ins Gespräch kommen. Profilieren Sie sich als interessanten Gesprächspartner, der gut zuhören kann und zur rechten Zeit die passenden Ideen einwirft. Kommen Sie bloss nicht auf die Idee, lauthals Kritik an der Firma oder zuvor getroffenen Entscheidungen zu üben.

Wie sage ich die Weihnachtsfeier ab?

Folgen Sie in jedem Fall der Einladung des Chefs, es sei denn, Sie sind wirklich krank. Denn nicht auf der Weihnachtsfeier zu erscheinen erweckt schnell den Eindruck, dass Sie arrogant sind oder kein Interesse am Unternehmen und dem Beisammensein mit Ihren Kollegen haben. Damit katapultieren Sie sich selbst ins Abseits.

Wenn Sie die Feier verlassen, bedanken Sie sich höflich beim Chef für die Einladung und die tolle Feier. Sollten Sie sich wider erwarten doch auf der Feier daneben benommen haben, so kommen Sie am nächsten Tag um eine entsprechende Entschuldigung bei den Kollegen nicht herum.