BLICK-Tipp: Ausflugstipps :  Ein Wochenende in der Schweiz

Der Winter hat Einzug gehalten und am liebsten würde man sich bei diesen Temperaturen nur noch zu Hause verkriechen. Dabei gibt es in der Schweiz in der kalten Jahreszeit, neben dem Wintersport, so viel zu erleben.

Die Tage sind kurz und von Kälte geprägt. Trotzdem bietet der Winter sportliche und gemütliche Aktivitäten, aber auch ein tolles Schlecht-Wetter Programm und Hüttenromantik. Selbst an grauen, nasskalten Tage kann man spannende Dinge unternehmen.

Gourmets geniessen beispielsweise ein Fondue à discrétion im höchstgelegenen Bergrestaurant der Stadt Zürich - mit 50 Prozent Rabatt. Oder verbringen ein stilvolles Wochenende in einem Designhotel in Luzern inklusive einem 7-Gang-Menü und einem exquisiten Frühstücksbuffet. Feinste Gaumenfreuden gibt es auch in Klosters im Hotel Alpina, das auch gleichzeitig idealer Ausgangspunkt für Ski- und Wandertouren und erholsame Ferientage ist.

Direkt nebenan, in Davos, haben Sie die Möglichkeit, eine Nacht unter dem Sternenhimmel in einem ausgestatteten Iglu zu verbringen. Am Abend stärken Sie sich bei einem Fondueplausch, bevor Sie am nächsten Tag die unvergleichbare Berglandschaft bei einem Ausflug mit dem Tandemgleitschirm erleben.

Oder Sie begeben sich zu einem entspannten Wochenende in die Berge fernab vom Alltagsstress. In Grindelwald verbringt man ein romantisches und erholsames Wochenende inklusive Candle-Light-Dinner und Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. In direkter Nachbarschaft lädt in Interlaken Ice Magic mit seinem unvergesslichen Schlittschuherlebnis.

Auch die einzigartige Natur Graubündens lockt im Winter Naturliebhaber an. Die Bündnertage in Müstair versprechen eine erholsame Zeit - für kurze Zeit zum halben Preis. Die Schönheit des Vierwaldstättersees erlebt man am besten auf einer Schifffahrt, die vorbei an historischen Städten und einem atemberaubenden Bergpanorama führt. Wenn Sie lieber die Strassen der Schweiz erkunden möchten, warum mieten Sie sich dann nicht den begehrten Tesla für einen Tag und erleben die Mobilität der Zukunft? Beide Angebot gibt es mit 50 Prozent Rabatt.

Für die Sportler, für die das Ski- und Snowboardfahren nicht genug ist, wartet in der Ostschweiz ein tolles Highlight: Snowkiten. Der Pendant zum Kitesurfen ist eine Herausforderung und bietet viel Spass im Schnee. In einem Grundkurs, den es zum halben Preis gibt, lassen sich die Techniken leicht erlernen, sodass man schon nach kurzer Zeit mithilfe eines Kiteschirms auf dem Brett durch verschneite Landschaften gezogen wird.