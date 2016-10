Im Rahmen von BLICK-Tipps werden kommerzielle Angebote von Partnern vorgestellt, an deren Verkauf Ringier eine Umsatzbeteiligung erhält. Beiträge in der Rubrik BLICK-Tipps sind kein redaktioneller Inhalt.

BLICK-Tipp: Amarone-Weine Sparen Sie beim Kauf der italienischen Weinspezialität

In der Amarone Classico Collection erhalten Sie drei der begehrtesten Amarone-Weine in einem Weinpaket und sparen dabei grosses Geld. Durch die Paketbestellung kommen Sie nicht nur in den Genuss dieser grossartigen Weine, Ihnen werden auch 25 Prozent auf den Einzelflaschenpreis erlassen. Solange der Vorrat reicht!