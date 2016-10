Kontaktloses Bezahlen: Wie erhöhe ich Sicherheit?

Die Technik macht es möglich. Seit Jahren ist das kontaktlose Bezahlen von Beträgen bis zu 40 Franken ohne Eingabe der PIN im Einzelhandel möglich. Der Kunde muss hierbei seine Kreditkarte nicht mehr aus dem Geldbeutel nehmen, wodurch der Bezahlprozess enorm verkürzt wird. Was den Verbrauchern das Leben erleichtern soll, betrachten Sicherheitsexperten mit Skepsis. Sie weisen darauf hin, dass Betrüger durch den Funkchip ein leichtes Spiel haben, denn die verbaute NFC-Technologie macht einen Taschendiebstahl der modernen Art möglich.

Was ist kontaktloses Bezahlen?

Nahfeldkommunikation, kurz NFC, ist ein Funkstandard zur drahtlosen Datenübertragung über kurze Strecken. Die Technologie wird mittels eines Symbols mit vier Funkwellen gekennzeichnet. In der Schweiz kommt diese Technik vielerorts beim bargeldlosen Bezahlen zum Einsatz. Dazu wird das Smartphone oder eine NFC-fähige Kreditkarte an das Bezahlterminal gehalten, um den Geldbetrag zu begleichen. Die Eingabe der PIN oder eine Unterschrift sind nicht nötig. Laut der Schweizerischen Nationalbank sind in der Schweiz bereits mehr als 5,4 Millionen Kreditkarten, die mit NFC-Technologie ausgestattet sind, im Umlauf. In naher Zukunft sollen alle Kreditkarten in der Schweiz mit NFC ausgestattet werden. Zudem wird das kontaktlose Bezahlen weltweit Standard, sodass Sie diesem Trickdiebstahl auch auf Reisen ausgesetzt sind.

Ist kontaktloses Bezahlen sicher?

Die wachsende Verbreitung des bargeldlosen Bezahlens geht leider auch mit neuen Risiken einher. Technisch versierte Betrüger können mit der entsprechenden Technologie, wie Funkkarten-Scanner oder einem entsprechenden Programm auf ihrem Smartphone, Kreditkartendaten ausspionieren. Dazu zählen neben der Kartennummer auch das Verfalldatum, oft auch der Namen des Kartenbesitzers. Die Reichweite von NFC beträgt zwar lediglich 4 Zentimeter, mittels Spezialtechnologie ist eine Datenauslesung aber auch aus Entfernung von fast 20 Zentimetern möglich. Die so erbeuteten Daten nutzen die Betrüger, um beispielsweise Online-Käufe auf Ihre Kosten zu tätigen.

Schutz gegen Datenklau

Wer aus Sicherheitsbedenken zukünftig auf eine Kreditkarte, die mit NFC ausgestattet ist, verzichten möchte, der wird es schwer haben. Die meisten Kreditkarten werden mit der neuen Technik des kontaktlosen Bezahlens ausgestattet sein. Darum hat ein Schweizer Erfinder eine spionagesichere Schutzhülle für Kreditkarten entwickelt, welche das Auslesen der Daten auf dem NFC-Chip abwehrt. Die Schutzhülle besteht aus einem Protektions-Laminat, welches das Signal der Nahfeldkommunikation dämpft und verändert, sodass die Karten für Lesegeräte unsichtbar und somit nicht mehr auslesbar sind.