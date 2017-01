BLICK-Tipp: 25 Prozent auf die Collection :  Bis zu 96 Punkte: Parkers Lieblinge von La Rioja Alta

Hier werden modernste Technologien mit traditioneller Handarbeit verknüpft. Zur Weinherstellung werden ausschliesslich eigene Trauben verwendet, die in eigens angefertigten Fässern aus amerikanischer Eiche reifen. Typisch für die Bodega ist auch die Kombination von alten und neuen Fässern. Als Säulen der Firmenphilosophie nennt La Rioja Alta Qualität, Eleganz, Innovation und Evolution. Das Resultat sind Weine, die regelmässig von internationalen Weinkritikern mit Höchstwertungen dekoriert werden.

La Rioja Alta Ardanza Reserva 2007 – 94 Parker-Punkte

Ein echter Klassiker aus dem Anbaugebiet Rioja. Vor allem im Preis-Genuss-Verhältnis weiss die Ardanza Reserva zu überzeugen. Da sind sich auch die führenden Kritiker einig.

Die Ardanza Reserva aus 80 Prozent Tempranillo und 20 Prozent Garnacha hat die Fachpresse begeistert. Von Robert Parker gab es stolze 94 Punkte und auch der Guía Peñín kam mit 93 Punkten zu einem ähnlichen Ergebnis. Der Wein wurde 36 Monate im Barrique ausgebaut.

In einem kräftigen Rubinrot fliesst der gut gereifte Spanier ins Glas. In der Nase verführen uns feinwürzige und elegante Aromen nach dunklen Kirschen, Pflaumen, Brombeeren, Holzrauch, Pfeffer, Vanille, Trüffel und Schokolade. Am Gaumen dann sehr komplex und ungemein harmonisch. Der Gerbstoff ist samtig weich eingebunden, die Säure präsent und schön unterstützend. Der Nachhall ist dann eine echte Wucht und begeistert, zu den Noten der Nase, mit feinen Röstaromen.

La Rioja Alta Viña Alberdi Reserva 2010 – 91 Parker-Punkte

Mit der Viña Alberdi Reserva setzt La Rioja Alta den Massstab für traditionell erzeugten Rioja-Wein mit grossem Genuss-und Lagerpotential. Der Wein ist bereits in guter Trinkreife, Robert Parkers Experte Luis Gutiérrez gibt dem Tempranillo-Blend noch bis zu vier Jahre Zeit zur vollen Entwicklung.

Im Glas leuchtet der Viña Alberdi Reserva in sattem, fruchtigem Rot. Reife Beeren und würzige Eiche dominieren sein Bouquet. Noten von herbem Kakao, Vanille, Karamell und Rauch runden ab und verleihen dem Wein eine gute Balance. Die Säure ist lebhaft und sorgt für eine angenehme Frische. Runde Tannine und ein langes Finale perfektionieren den Genuss.

La Rioja Alta Gran Reserva 904 Cosecha 2005 – 96 Parker-Punkte

95 Punkte von James Suckling und 96 Punkte von Robert Parker - Bewertungen, die ihre eigene Sprache sprechen. Das Lagerungspotential des Gran Reserva 904 ist enorm, der Genuss überwältigend.

Typisch für die spanische Weinregion Rioja wurde der Gran Reserva 904 zu 90% aus Tempranillo-Trauben vinifiziert. Assembliert wurde der Wein mit einem kleinen Anteil Graciano. Entstanden ist ein besonders edler Tropfen mit einem Lagerungspotential von bis zu 30 Jahren ab Jahrgang. Genau richtig für alle, die ihren Keller ein wenig auffüllen wollen.

Das Bouquet der Gran Reserva 904 mutet sehr balsamisch an. Ausserdem wird die Nase von den Aromen frischer Minze sowie Kirschanklängen und etwas Leder verwöhnt. Am Gaumen dann ein mittlerer Körper und konzentrierte Aromen. Abgerundet wird der Eindruck durch die mineralischen Anklänge, die das Terroir des Weinbergs wiedergeben. Sehr vielschichtig, äusserst komplex und mit hervorragend eingebundenem und enorm feinen Tannin, ist der Gran Reserva 904 nicht nur als Speisebegleiter ein absoluter Hochgenuss.