Bis zu 30 Prozent sparen! :  Das müssen Sie über die Super-Rebe Primitivo wissen!

Bei Zinfandel handelt es sich um die amerikanische Ausprägung einer Rebsorte, die in Italien als Primitivo bekannt ist und vor allem im italienischen Apulien, Kroatien und Kalifornien angebaut wird. Dort macht sie ganze zehn Prozent der Rebflächen aus, übertroffen wird sie nur vom Chardonnay.

Die Weine dieser Rebsorte sind typischerweise kräftige Rote, obwohl in den Vereinigen Staaten auch ein halbtrockener Roséwein, der sogenannte „Blush Zinfandel“ hergestellt wird, welcher insbesondere in den USA sehr geschätzt wird.

Ausserdem wird in den USA aus Zinfandel auch ein Blanc de Noirs hergestellt. Hierfür werden Trauben ohne Schale vergoren, verkauft wird dieses Erzeugnis als White Zinfandel. Der recht hohe Zuckergehalt der Rebsorte kann in den Rotweinen einen hohen Alkoholgehalt von über 15 Prozent zur Folge haben, welcher einen kräftigen Gesamteindruck bedingt.

Herkunft und Verbreitung

Ihren Ursprung hat die Traube in Kroatien. Aufgrund der Reblaus-Epidemie, die Europa Ende des 19. Jahrhunderts heimsuchte und die Rebflächen angriff, wurden die kroatischen Zinfandel-Bestände stark minimiert.

Zuerst dokumentiert wurde der Terminus Primitivo von der italienischen Regierung in den 1870er-Jahren. Heutzutage wird die Rebsorte auch in Italien häufig unter dem bekannteren Namen Zinfandel vermarktet.

In den Vereinigten Staaten wird Zinfandel vorwiegend in Kalifornien angebaut. Die Qualität und der Charakter der Weine hängen stark von Klima, Standort und Alter der Rebstöcke ab. Man kann leichte Rotweine im Stil des Beaujolais, aber auch kräftige Rotweine mit vollerem Körper finden.

Anbau und Aromen

Die Weine gedeihen am besten in warmem aber nicht zu heissem Klima, da die Trauben bei zu grosser Hitze schrumpfen können und zu Überreife neigen. Nicht selten weisen die Beeren unterschiedliche Reifegrade an einer Dolde auf. Oft wird deswegen die Ernte manuell durchgeführt, was sich teilweise über mehrere Wochen hinziehen kann. Dies ist einer der Gründe für die oft vergleichsweise hohen Preise der Weine.

Der Zinfandel ist dafür bekannt und geschätzt, dass seine Weine einerseits das Terroir und andererseits die Fähigkeiten und Techniken der Winzer besonders eindrücklich widergeben.

Der Geschmack und das Aroma des Rotweins hängen vom Reifegrad der Trauben ab. In Weinen aus kühleren Klimazonen dominieren Aromen von roten Früchten, während sich Anklänge von Brombeere, Anis, schwarzem Pfeffer und Nelken in Weinen aus wärmeren Gegenden finden.

Der rote Zinfandel ist leichter als ein Cabernet Sauvignon und Merlot. Trotzdem können der mittlere Tanningehalt und hohe Säure-, und Alkoholgehalt zu einem kräftigen Geschmack und recht wuchtigen Gesamteindruck führen.

Die meisten Rotweine haben einen Alkoholgehalt von 14 – 17% vol., ein hoher Alkoholgehalt bedingt häufig eine ölige Textur und volleren Körper. Da roter Zinfandel recht fruchtig ist, passt er gut zu würzigen Gerichten, Curry und Grillgerichten mit würzig-süsslicher Marinade.

Selbst vergleichen: Die Zinfandel-Collection – 20 Prozent Rabatt!

Ganze CHF 50.- können Sie hier sparen! In diesem Weinpaket sind jeweils vier Flaschen der folgenden, herausragenden Weine enthalten:

Hess Collection Hess Select Zinfandel 2014

Der Wein von der herausragenden Hess Collection Winery begeistert den Geniesser durch intensiv-fruchtige Aromen von reifen Himbeeren und schwarzen Kirschen, die von würzigen Anklängen von Pfeffer und Nelken begleitet werden.

Brazin Old Vine Zinfandel 2013

Hier scheinen Pflaume, Schokolade und Mokka förmlich auf der Zunge zu zergehen. Der Wein ist ein tiefschwarzes Feuerwerk für die Sinne. Sehr besonders und ein Muss für jeden Zinfandel-Liebhaber.

Ravenswood Country Series Lodi Zinfandel 2014

Überzeugt mit unglaublichen Aromen: insbesondere dunkle Früchte sind präsent, die von Vanille und Kakao abgerundet werden. Die beeindruckende Harmonie und eine gute Einbindung der seidigen Tannine lassen das Geniesser-Herz höher schlagen.

Selbst vergleichen: Die Primitivo-Collection – 30 Prozent Rabatt!

Über CHF 100.- Rabatt im Vergleich zum Einzelpreis. Das sollten sich Geniesser nicht entgehen lassen! In diesem Weinpaket sind jeweils vier Flaschen der folgenden, herausragenden Weine enthalten:

Feudi Di San Marzano Anniversario 62 Primitivo di Manduria Riserva 2012

Grossartiger Wein zum 62. Geburtstag des inzwischen schon legendären Feudi Di San Marzano. Das Preis-Genuss-Verhältnis des sortenreinen Primitivo ist aussergewöhnlich gut.

Vigneti del Salento Vigne Vecchie 2012 (Oversettanta)

Ein ausgezeichneter Wein mit ebenfalls überaus gutem Preis-Genuss-Verhältnis - der Vigneti del Salento Vigne Vecchie (Oversettanta) begeistert mit komplexen Aromen und vollem Körper.

Feudi Di San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria D.O.C. 2013

Vielfach ausgezeichnet und auf der ganzen Welt begehrt. Der Sessantanni Primitivo di Manduria ist eines der Aushängeschilder des Weinguts Feudi Di San Marzano. Unglaublich aromatisch!