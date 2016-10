Erhalten Sie einen Rabatt von 30 Prozent auf Primitivo-Weine

Primitivo ist eine Rebsorte, die an vielen Orten in der Welt ausgebaut wird. Vor allem in Übersee setzt man immer mehr auf die aus Kroatien stammende Traube. Ausserhalb Italiens heisst sie jedoch anders. Zinfandel wird sie meist genannt. Das Gute daran: Die Bezeichnung ‚Primitivo’ hat dadurch Marken-Charakter bekommen. Der Geniesser ist sich gewiss ein italienisches Qualitätsprodukt in Händen zu halten.

Primitivo wird gerne als Edelrebe bezeichnet, derart grossartig sind die erzielten Ergebnisse. Aromen von Zimt, Nelken, schwarzem Pfeffer und dunklen Waldfrüchten sind typisch - Charakterstärke, opulente Körper, Eleganz und Lagerfähigkeit gerne benutzte Substantive, um die Weine zu beschreiben. Kein Wunder also, dass Höchstbewertungen der bekanntesten Kritiker zur Tagesordnung gehören.

Ausgezeichnete Primitivos jetzt im Degu-Paket

Der ideale Einstieg in die Welt der Primitivos ist die ‚Primitivo Collection’ von Weinclub.com. Hier erhalten Sie je vier Flaschen dreier ausgezeichneter Weine zum einmaligen Vorzugspreis. Sie sparen nicht nur 30 Prozent, Sie wissen auch insgesamt zwölf Flaschen purer italienischer Lebensfreude Ihr Eigen!

Jetzt die Primitivo Weine bestellen Jetzt dieses sensationelle Degu-Paket zum Vorzugspreis bestellen.

Im Paket enthalten sind der Feudi Di San Marzano Anniversario 62 Primitivo di Manduria Riserva 2012, der Vigneti del Salento Vigne Vecchie 2012 und der Feudi Di San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria 2013. Allesamt Spitzenweine aus den besten Lagen Apuliens.

Degu-Notes

Feudi Di San Marzano Anniversario 62 Primitivo di Manduria Riserva 2012

In einer beeindruckend rubinroten Farbe fliesst der Feudi Di San Marzano 62 Anniversario Primitivo di Manduria ins Glas. Ein sehr aromatischer Wein, der von sogenannten Bush Vines gewonnen wurde. Das sind Weinreben, die ohne Rahmen in buschiger Form wachsen. Eine Aufzuchtform, die man heutzutage in Europa nicht mehr häufig sieht. Die Erträge sind zwar niedriger, die Konzentration der Aromen dafür umso grösser.

Die Nase wird betört von feinsten Anklängen nach Pflaumen und Kirschkonfitüre. Hinzu gesellen sich etwas Tabak und und eine delikate Würze nach Pfeffer. Am Gaumen dann ein ausgesprochen voller Körper - reif und samtig zeigt sich der Gerbstoff. Das Finale hallt harmonisch lange nach und bringt neben den Aromen der Nase, auch die Anklänge von Kakao, Kaffeebohnen und Vanille auf die Sinne.

Vigneti del Salento Vigne Vecchie 2012

Die Trauben, die für den Vigneti del Salento Vigne Vecchie (Oversettanta) verarbeitet werden, werden in mühevoller Arbeit von Hand gelesen, um höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen. Im Glas erscheint der Wein in satter rubinroter Farbe und glänzt mit einem ansehnlichen Lichtspiel am Glasrand.

Die Nase wird von komplexen Fruchtaromen erfüllt. Hinzu gesellen sich Anklänge vollreifer Pflaumen, Kirschmarmelade und dezente Noten von Tabak und Pfeffer. Am Gaumen sind dann die Aromen von Kakao, Kaffee und Vanille im Vordergrund, die von einem reichhaltigen Tanningerüst getragen werden.

Feudi Di San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria 2013

Ein komplexer Rotwein, der in einer dunklen Rubinfarbe ins Glas fliesst und dabei einen Kern zeigt, der scheinbar undurchdringlich für Licht zu sein scheint. Ohnehin ist die Region um Manduria in Apulien für ihre sehr gehaltvollen Primitivos bekannt. Diesen Ruf festigt dieser grossartige Wein aus dem Hause Feudi Di San Marzano.

Verführerisch und einladend ist schon das Bouquet, das mit den vielseitigen Aromen von Pflaumen, Kirschen und roten wie blauen Waldbeeren betört. Abgerundet wird der Eindruck von etwas Tabak, einem Hauch Kakao und einer dezenten Spur von Vanille. Das Finale hat eine schöne Länge und einen ausgeprägten Nachhall.