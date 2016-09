Foodbox: Mahlzeiten ohne Abfall kochen anstatt fast Food essen

Die Inhalte und Angebote von «BLICK-Tipp» werden unabhängig von der BLICK-Redaktion erstellt. «BLICK-Tipp» pflegt Partnerschaften mit den Anbietern der Produkte und erhält eine Umsatzbeteiligung an den Verkäufen.

Nach der Arbeit noch schnell zum Sport, kurzes Date in der Bar um die Ecke und ab nach Hause. Der Supermarkt hat natürlich schon geschlossen, also gibt es heute mal wieder Tiefkühlpizza. Dabei strebst du doch einen gesünderen Lebensstil mit einer ausgewogenen Ernährung an. Wäre es da nicht wunderbar, wenn du hungrig nach Hause kommst und dein gesundes Abendessen schon zum Kochen bereit liegt?

Die Foodbox

Die Macher von Foodboxen bieten genau das: Eine Box mit gesunden Rezepten und den dazugehörigen frischen Zutaten für das Abendessen, die direkt nach Hause geliefert wird. Damit der Job am Herd kein Reinfall wird, geben die beigefügten Rezepte eine klare Anleitung und versprechen zudem, dass die Gerichte innert 30 bis 40 Minuten fertig sind. Die Menge an Lebensmitteln in der Box ist auf die zuvor festgelegte Personenzahl abgestimmt, sodass keine Reste übrig bleiben, die im Mülleimer landen.

Vorteile im Überblick

Neben dem Aspekt einer ausgewogenen und gesunden Ernährung warten die Foodboxen mit frischen, regionalen Zutaten und Bio Produkten auf. Zudem entfallen die täglichen Überlegungen, was man am Abend kocht, denn die mitgelieferten abwechslungs- und ideenreichen Rezepte eignen sich sowohl für Singles und Paare als auch für Familien. Daneben trägt das Konzept aktiv zu einer Verringerung der Lebensmittelabfälle bei und hält uns dazu an, Essen wieder wertzuschätzen und zu geniessen.

So funktioniert es

Das Konzept ist einfach: Foodbox online auswählen - saisonal oder vegetarisch -, Anzahl der Personen festlegen und schon erhält man die genau portionierte Foodbox mit aufeinander abgestimmten Rezepten für jeweils drei gesunde Abendessen nach Hause geliefert. Kritisch? Dann probiere doch die Probebox für 2 Personen zum halben Preis aus und lass dich überzeugen.