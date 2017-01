Publireportage :  Effektives Hometraining

Der bekannte Fitnessinstruktor und Ex-Sportprofi hat die Texterin auf der Strasse angesprochen und besucht sie nun bei sich zu Hause in Wallisellen. Eingepackt hat er allerlei an Sportgeräten: Eine Gymnastikmatte etwa, ein Springseil oder ein Gummiband. Er will der Hobbyfotografin zeigen, wie man auch zu Hause fit wird. Simple Geräte, wie er erklärt, mit denen sich aber sehr effektiv trainieren lässt. Alle Geräte sind übrigens bei Manor erhältlich.

Weil das Wetter so schön ist, zeigt der Fitnessinstruktor der Texterin, wie intensiv ein Training in der freien Natur sein kann. «So aktivierst du alle Muskeln» sagt er und geht demonstrativ vor ihr in die Knie. Strahlend macht sie die Übungen nach und fühlt sich danach grossartig. Das Geheimnis eines fitten Körpers liegt eben im regelmässigen Training, erklärt Dollé , «nur ein paar effektive Übungen, mehr braucht es nicht».

