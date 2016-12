Publireportage :  Eat. Move. Renew. - Aller guten Dinge sind Drei!

«Was sind Ihre Vorsätze fürs neue Jahr?» will Dave Dollé von den Passanten vor dem Manor wissen. Der sympathische Ex-Sprintstar und heutige Fitnessinstruktor mit der markanten Zahnlücke merkt schnell, was die Schweizer am meisten beschäftigt: Sie wollen endlich fitter werden, sich besser ernähren oder ganz einfach entschleunigen. So geht’s zum Beispiel Roger Kolly aus Meisterschwanden, der nur einen Wunsch hat: mehr Entspannung, wenn ihm das Business über den Kopf wächst. Tina Schmid aus Wallisellen möchte fitter werden, seit 14 Jahren versucht sie vergeblich regelmässig Sport zu treiben. Und Alève Mine aus Luzern möchte sich gesünder ernähren.

Bei Dave Dollé und Manor sind die drei goldrichtig gelandet, denn der Fitnessexperte kann in Sachen Sport, Ernährung und Entspannung wertvolle Tipps geben und in den Spezialabteilungen von Manor finden sich die nötigen Utensilien für einen gesunden Lifestyle. Sein Vorschlag, dass er den dreien bei sich zu Hause zeigt, wie sie ihren Zielen näher kommen können, wird begeistert aufgenommen. Denn wer hat schon die Chance, das Wissen des Sportprofis exklusiv nutzen zu können? Damit aber auch alle anderen in den Genuss seiner Tipps kommen, tritt der Sportler 2017 fünf Mal* bei Manor auf.

Mehr Tipps und Produkte für einen gesunden Start ins neue Jahr finden Sie auf https://www.manor.ch/de/u/fit2017.

*

Zürich Letzipark: 7.01.2017, 14-18h

Genf: 13.01.2017, 15-19h

Lausanne: 14.01.2017, 14-18h

Lugano: 20.01.2017, 14.30-18.30h

Basel Greifengasse: 21.01.2017, 14-18h