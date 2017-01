Mehr Geld im neuen Jahr :  So sparen Sie, ohne dass es wehtut

Im Neuen Jahr will sich jeder bessern. Dazu gehört auch, kein Geld mehr zum Fenster hinauszuwerfen. Das geht ohne grosse Opfer, indem man drei Alltagsgewohnheiten überdenkt: Wasser trinken, auswärts Mittagessen, den Kaffee To-Go trinken. Und am Ende vom Jahr bleibt einiges übrig.

Durstlöscher Wasser

Jeden Morgen im Supermarkt schnell eine Flasche Mineral zu kaufen, geht ins Geld. Eine 0.5-l-Flasche Evian kostet bei Coop 80 Rappen. Trinkt man eine am Morgen und eine am Nachmittag, macht das am Tag also 1.60 Franken – für Wasser, das es gratis aus dem Hahnen gibt. Wenn man sich das jeden Tag gönnt, sind das im Jahr 582.45 Franken. Eine wiederverwendbare Ikea-Flasche kostet 3.95 Franken, das Wasser dafür gibts gratis.

Ersparnis pro Jahr (minus Flasche): 578.50 Fr.

Mittagessen

Bei Vapiano gibt man für ein Teller Pasta all'arrabbiata 17.50 Franken aus. Das ist noch relativ günstig. Rechnet man einfach pauschal mal fürs Auswärts-Mittagessen 20 Franken, summieren sich so über die Arbeitswoche gerechnet 100 Franken.

Ersparnis pro Jahr: 5200 Fr.

Kaffee

Ein kleiner Caffè Latte bei Starbucks kostet 5.90 Franken. Verkneift man sich während der Arbeitswoche den täglichen Auswärtskaffee, spart man also 5 x 5.90 Franken = 29.50 Franken pro Woche. Macht pro Jahr 1534 Fr. Für den selbstgemachten Kaffee zuhause muss man zwar eine Maschine kaufen, z.B. die Nespresso Turmix Inissia White für 99 Fr., und dazu Kapseln, die einzeln etwa 50 Rappen kosten. Mit Amortisation der Maschine kommt die Tasse zu Hause auf circa 90 Rappen. Mit den Kosten einer Kaffeekapsel, fünf Mal die Woche, plus die Kosten der Kaffeemaschine kommt man in einem Jahr auf 234 Fr.

Ersparnis pro Jahr: 1300 Fr.

Dafür kann man beispielsweise zu dritt eine Woche lang Ferien in Thailand machen. Tolle Angebote findet man unter www.migros-ferien.ch. Modebewusste können sich zum Beispiel von Chanel eine Tasche für 3340 Franken kaufen – und haben noch ein paar Hunderter übrig. Oder man kann sein Geld sparen für grössere Anschaffungen wie ein Auto.

Apps, die beim Sparen helfen:



1. MoneyControl (l., gratis im App-Store)

2. Daily Budget Original (gratis im App-Store)