Fux über Sex :  «Wie verlängere ich die Lust?»

Warum habe ich (31) nach dem Orgasmus ein Gefühl totaler Lustlosigkeit, das ich 10 bis 30 Minuten einfach nicht wegbringe? Ich habe meiner Freundin schon oft während dem Sex gesagt, dass ich sie nachher unbedingt oral befriedigen will. Aber sobald ich gekommen bin, ist meine Lust wie weggefegt, und ich möchte eine Weile von Sex gar nichts wissen. Wie kann ich das Lustgefühl über den Orgasmus hinaus verlängern? Gustav

Lieber Gustav

Um einen Orgasmus zu erleben, braucht es in deinem Körper ein fein abgestimmtes Zusammenspiel von verschiedenen Botenstoffen. Ist eine kritische Menge von ihnen erreicht, findet, vereinfacht gesagt, eine Entladung in Form eines Orgasmus statt. Danach braucht der Körper eine Weile, bis er überhaupt wieder in der Lage ist, dieselbe Reaktion zu zeigen. Diese Pause nennt man Refraktärzeit.

Wie lange die Refraktärzeit ist, ist von Mann zu Mann verschieden, und die Dauer kann sich auch im Verlauf des Lebens ändern. Bei den meisten Männern nimmt sie mit steigendem Alter zu.

Du kannst dir das vorstellen wie ein Topf, der sich langsam mit Wasser füllt. Ist er voll, kippt er. Bis er wieder kippen kann, muss er sich erst mal wieder auffüllen. Und das dauert.

Dass du dir ein permanentes Hochgefühl wünschst, ist verständlich. Aber das Aufbauen und die explosionsartige Entladung von Lust und Anspannung macht schlussendlich den Charakter eines Orgasmus erst aus.

Lerne, mit der Erregungsphase vor dem Orgasmus geschickter umzugehen. Mach Pausen und erlebe das Auf und Ab deiner Lust bewusst. Schieb die Wünsche deiner Freundin nicht einfach auf, wenn du weisst, wie stark dich ein Orgasmus aus dem Lustgefühl rauskatapultiert.

Das geschickte Spiel mit der Erregung und das kreative Gestalten der ganzen sexuellen Begegnung in einem Geben und Nehmen ist das, was einen guten Liebhaber (und natürlich auch eine gute Liebhaberin) ausmachen. Das Ziel ist also, dass du auf der Welle der Lust geschickt surfst, statt dich einfach überrollen zu lassen.