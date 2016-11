Fux über Sex :  «Wie können wir uns versöhnen?»

Mein Freund (23) und ich (22) erleben gerade unseren ersten Streit. Ich ging allein in den Ausgang, weil er nicht raus wollte. Später wollte er mich besuchen, schrieb mir aber, dass er mich nicht finde und heimgehe. Ich meinte, er könne mir doch entgegenkommen, worauf er schrieb, ich nerve. Am Sonntag wollte ich die Sache klären, aber es wurde nur schlimmer. Jetzt reden wir nicht, und mir geht es mies. Meine Freunde sagen, er werde sich entschuldigen, weil er sich daneben benommen habe. Was soll ich machen? Angie

Liebe Angie

Es ist gar nicht so einfach, zu rekonstruieren, was an jenem Abend passiert ist und wer nun wieso verletzt und verärgert ist. Vermutlich ist aber genau das der Kern eures Problems.

Manchmal verstrickt man sich als Paar in einen Streit, bei dem ab einem gewissen Punkt keiner der Beteiligen mehr erklären kann, was eigentlich genau das Problem war. Man verwickelt sich stattdessen in Missverständnissen und bleibt verletzt und ratlos zurück.

Wenn es um die Auflösung eines Konfliktes geht, wird der eigene Stolz oft zum Teufelchen auf der Schulter: Man fühlt sich ungerecht behandelt, und das Teufelchen flüstert einem zu, dass gefälligst der andere den ersten Schritt zur Versöhnung machen solle. Weiter kommt man so natürlich nicht. Der erste Streit ist für die meisten Paare ohnehin ein kleiner Schock, weil man sich nicht mehr der Illusion hingeben kann, problemfrei durchs Leben zu kommen.

Deshalb: Mach den ersten Schritt, statt auf Überlegenheit zu pochen. Verbeisst euch nicht in der Suche danach, wer was falsch gemacht hat und wer Opfer und wer Täter ist. Erzählt euch stattdessen nacheinander und ohne euch zu unterbrechen, wie ihr den Abend erlebt hat. Wenn ihr die Sicht des anderen annehmen könnt, ohne daran zu zerren, habt ihr den wichtigsten Schritt zur Versöhnung geschafft.