Fux über Sex :  «Warum gerate ich immer an verheiratete Männer?»

Ich bin nun schon zum dritten Mal in eine Beziehung mit einem verheirateten Mann gerutscht. Langsam mache ich mir Sorgen, dass ich solche Konstellationen unbewusst suche. Liegt es vielleicht an mir, dass ich immer an vergebene Männer gerate? Ich würde mir eine liebevolle Beziehung sehr wünschen und habe eigentlich keine Energie für solche Dramen. Daria (37)

Liebe Daria

Natürlich gibt es einem zu denken, wenn man drei Mal hintereinander eine verblüffend ähnliche Situation erlebt. Dass du offen dafür bist, dass du zu dieser Sache irgendwie beitragen könntest, ehrt dich. Man gibt schliesslich selten gern zu, dass Schwierigkeiten im Leben oft hausgemacht sind, und sei es nur teilweise.

Gleichzeitig ist es beim Analysieren solcher Serien wichtig, dass man nicht in eine Art magisches Denken gerät und ein Fehlverhalten heraufbeschwört, wo eben vielleicht doch keines ist.

Hinterfrage, wie genau du diese Männer jeweils kennenlernst. Viele Leute engagieren sich beispielsweise eher naiv auf Plattformen für unverbindliche Sexkontakte und wundern sich dann, warum sich nichts Zuverlässiges entwickelt. Ein derart offensichtlicher Patzer scheinst du dir aber nicht zu leisten.

Was an deiner Frage stutzig macht, ist deine Formulierung, dass du in diese Beziehungen reinrutschst. Das klingt danach, als gäbe es jeweils durchaus einen Punkt, an dem sich abzeichnet, dass diese Männer nicht verfügbar sind, du dich aber dennoch nicht klar distanzierst.

Gerade wer lange Single war oder sich eine Beziehung sehnlichst wünscht, hat in kritischen Momenten oder bei negativen Signalen oft nicht den Killerinstinkt, nachzuhaken oder konsequent zu sein. Spitze deine Antennen und betrachte den Anspruch, dich nur auf einen echten Single einzulassen, als Investition in dein Glück.