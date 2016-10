Caroline Fux über Sex: Gibt es Sugar Babes wirklich?

Ich (58) stolpere in letzter Zeit immer wieder über Angebote von Sugar Babes oder Storys über solche Frauen. Sind diese Geschichten echt? Prinzipiell scheint mir das eine sinnvolle Verbindung. Meiner Erfahrung nach haben Frauen von sich aus wesentlich weniger Interesse an Sex als Männer und sie verschaffen sich durch Sex gezielt Vorteile. Da ist es doch ehrlicher, wenn man das von Anfang an zugibt. Olivier

Lieber Olivier

Das Sugar-Babe-System beflügelt die Fantasie von Männern und Frauen, weil es dort um Dinge geht wie zügellosen Sex, ein Leben im Luxus und Spiele mit Macht, Status und Erotik. Um diesen Reiz wissen auch Erotikanbieter und Medien, die diese Themen dann entsprechend prominent verkaufen.

Entsprechende Beziehungen mag es zwar durchaus geben, es sind aber Vorsicht und gesunder Menschenverstand gefragt, wenn es darum geht, wie häufig und glamourös solche Verbindungen dann wirklich sind.

Ein anderes heikles Thema ist deine Idee, dass Frauen angeblich von sich aus weniger Interesse an Sex haben und diesen primär für ihre Zwecke instrumentalisieren. Diese Haltung transportiert die Idee, dass schlussendlich jede Frau eine Art Prostituierte ist. Diese Annahme ist nicht nur abwertend, sondern auch einfach falsch. Genau so wie es falsch ist, zu sagen, dass Männer immer nur das Eine wollen und ausschliesslich mit ihrem Penis denken.

Solche pauschalen Angriffe aufs andere Geschlecht werden meist dann gemacht, wenn sich Männer und Frauen in ihren sexuellen Wünschen nicht finden und man lieber zu einem abwertenden Rundumschlag ansetzt, als sich der Tatsache zu stellen, dass Sexualität etwas Komplexes ist und dass es Einsatz und Kreativität braucht, dafür zu sorgen, dass er allen Beteiligten Spass macht. Schaden tun solche Denkmuster allen. Verabschiede dich also davon.