Caroline Fux über Sex: Soll ich Freundin von Bordell-Besuch erzählen?

Ich (37) hatte sehr lange keine Freundin und war entsprechend lange Jungfrau. Anfang Jahr habe ich beschlossen, für Sex ins Puff zu gehen. Seither hatte ich ein paar Mal Sex gegen Bezahlung. Jetzt habe ich online eine Frau kennengelernt, von der ich denke, dass es mit einer Beziehung klappen könnte. Jetzt frage ich mich, ob und wann ich ihr erzählen soll, dass ich bei Prostituierten war. Immerhin wäre das ehrlich. Andererseits habe ich Angst, dass sie mich für einen notgeilen Typ hält. Was soll ich machen? Gabriel

Lieber Gabriel

Ehrlichkeit besteht nicht darin, dass man einem Gegenüber alles ohne Filter präsentiert. Selbst wenn also zwischen dir und dieser Frau eine Beziehung entsteht, heisst das nicht, dass du für sie zum gläsernen Menschen werden sollst.

Viele Leute kennen den Impuls, unbequemes Wissen unbedingt teilen zu wollen. Nicht selten ist dieses Offenlegen aber egoistisch: Die beichtende Person ist entlastet, dafür hat dann die andere die Sorgen.

Bitte pass auf, dass du diese Frau nicht in einen Klärungsprozess verwickelst, den du eigentlich mit dir selbst abhalten solltest. Aktuell wirkt es nämlich so, als könntest du selbst nicht sehr gut damit umgehen, dass du für Sex bezahlt hast und dass du verunsichert bist, was es für dich als Mann und Liebhaber bedeutet. Eine neue Partnerin ist aber nicht unbedingt die ideale Gesprächspartnerin, um Unsicherheiten zu klären.

Es ist wichtig, dass du zu dir und deiner sexuellen Biographie stehen kannst. Denn je mehr du auf dich und deine Entscheidungen vertrauen kannst, desto besser kannst du entscheiden, ob das etwas ist, das du mit einer Partnerin teilen möchtest und wenn ja, wann und wie.

Frag dich, warum deine Puffbesuche für eine potenzielle Partnerin überhaupt relevant wären. Immerhin ist Bezahlsex kaum das Zentrale, was dich als Menschen ausmacht. Es geht schliesslich nicht darum, dass du auch während der neuen Beziehung weiter ins Puff gehen möchtest. Zudem gehe ich davon aus, dass du dich im Puff an die Safer-Sex-Regeln gehalten hast und dass ihr einen Test auf Geschlechtskrankheiten machen würdet, bevor ihr ungeschützt miteinander schlaft.