Caroline Fux über Sex: Meine Freundin hat keine Lust auf Oralsex

Nach einer längeren Singlephase habe ich (34) eine Frau (31) kennengelernt, mit der es echt gut läuft. Letzte Woche haben wir zum ersten Mal zusammen geschlafen. Als ich sie oral befriedigen wollte, hat sie mir gesagt, dass sie das nicht so mag. Wir hatten dann schon noch Sex, aber ihre Ablehnung hat mich total irritiert. In meiner letzten Beziehung war Sexualität leider nur Nebensache, und ich möchte nicht schon wieder mit jemandem zusammen sein, der einen schlechten Zugang zu diesem Thema hat. Soll ich die Notbremse ziehen? Marius

Lieber Marius

Wie kommst du darauf, dass diese Frau einen schlechten Zugang zu Sexualität hat? Zu etwas Nein zu sagen, das man nicht mag, ist ein Zeichen von Kompetenz und nicht von Versagen. Oralsex wird oft als der heilige Gral der weiblichen Sexualität dargestellt, der jede Frau zur Ekstase bringt. Schlussendlich ist aber auch diese Praktik einfach Geschmacksache: Manche Frauen und Männer mögen sie, andere nicht.

Das Nein deiner Bekannten hat vermutlich alte Wunden aufgerissen. Statt ihre Absage als das zu verstehen, was sie ist, nämlich einfach eine isolierte Vorliebe, wurdest du in deine frühere Beziehung zurückversetzt, in der Sexualität offenbar generell wenig Platz hatte.

Sei dir bewusst, dass guter Sex fast immer auch eine Frage der Abstimmung ist. Die Partner müssen sich zuerst aufeinander einspielen und herausfinden, was passt. Selbst dann, wenn die Leidenschaft an sich gross ist.

Gib euch beiden also noch etwas Zeit. Findet heraus, was ihr beide geniesst. Die Beziehung jetzt abzuklemmen passt nur, wenn für dich klar ist, dass du nur mit einer Frau zusammen sein kannst, die sich oral befriedigen lässt. Dann wäre der Knackpunkt aber dein Anspruch und nicht ein angebliches Problem mit Sexualität seitens der Frau.