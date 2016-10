Caroline Fux über Sex: Meine Freundin macht ständig immer Stress

Meine Freundin (27) und ich (30) hätten eigentlich eine schöne Beziehung, wenn meine Freundin nicht regelmässig wegen Kleinigkeiten ein Drama machen würde. Es ist schon vorgekommen, dass sie in der Öffentlichkeit geweint hat, weil ich fünf Minuten zu spät kam. Einmal hat sie mein Handy an die Wand geworfen, weil ich ihr angeblich nicht zugehört habe. Später tut es ihr immer leid. Hat meine Freundin ein psychisches Problem? Ich weiss nicht, was ich machen soll. David

Lieber David

Es wäre unseriös, deiner Freundin ein psychisches Problem anzulasten, ohne die Hintergründe der Ereignisse zu kennen und vor allem auch ihre Version der Geschichte gehört zu haben. Zuerst braucht es eine faire Analyse, wie diese Konflikte ablaufen.

Erfahrungsgemäss kommt es selten vor, dass nur ein Partner für einen Paarkonflikt verantwortlich ist und eine heftige Reaktion allein auf einer Kleinigkeit basiert oder sogar aus einer Situation heraus geschieht, bei der nichts passiert ist. Viel häufiger steckt hinter einem vordergründig unvermittelten Drama ein längerer, versteckter Leidensprozess, der vom Gegenüber nicht bemerkt wurde. Oft ist es eine schlechte Paarkommunikation, die dazu führt, dass Konflikte gären und irgendwann explodieren.

Es wäre allerdings fatal, diese Aussagen so zu verstehen, dass du eigentlich selbst schuld seist und Übergriffe wie Schreien oder die besagte Handyattacke hinnehmen müsstest. Diese Erlebnisse sind offensichtlich sehr belastend, und ihr müsst diese Eskalationen in den Griff bekommen. Zudem ist es durchaus möglich, dass deine Freundin etwas in diesen Konflikt mitbringt, das euch beide machtlos macht.

Baut darauf auf, dass ihr es zwischen den Konflikten offenbar gut habt und offen reden könnt. Nehmt euch Zeit, um zu schauen, was vor einer Eskalation jeweils passiert. Vielleicht sind die Ereignisse, die du wahrnimmst, nur die Spitze des Eisbergs, und deine Freundin kann dir erzählen, was aus ihrer Optik vorher alles passiert.

Kommt ihr zum Schluss, dass deine Freundin tatsächlich unter Druck den Kontakt zu sich selber verliert, müsst ihr diskutieren, welche Hilfe sie annehmen könnte.