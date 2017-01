Fux über Sex :  «Sie hängt an ihrer Ex»

Ich (29, w) habe vor ein paar Monaten eine Frau (36) kennengelernt, die mich sofort in ihren Bann gezogen hat. Wir sind dann zusammen im Bett gelandet. Es war wunderschön, und ich habe mich in sie verliebt. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sie noch sehr mit ihrer Ex verstrickt ist, mit der sie aber nur Streit hat. Wir lassen uns immer wieder zu Sex hinreissen, aber danach kehrt sie zur Ex zurück. Sie sagt jeweils, dass sie mich nicht ausnutzen wolle, aber ich will diese Nähe ja auch. Ich möchte sie in ihrer Trennung unterstützen und ihr Zeit geben, aber ich weiss nicht, ob wir eine Chance haben. Andrea

Liebe Andrea

Ohne die Motive deiner Liebhaberin abwerten zu wollen: So wie du die Ereignisse der letzten Monate in deinem ausführlichen Mail beschreibst, scheint es ihrerseits eher die Sexualität zu sein, die euch verbindet. Du aber willst diese Frau ganz und bist ohne Wenn und Aber in sie verliebt.

Von jemandem abzulassen, in den man sich heftig verknallt hat, ist grässlich. Aber offenbar scheint sich diese Frau nicht von ihrer Ex-Freundin distanzieren zu können oder es nicht zu wollen. Phasenweise scheint sogar fraglich, ob die Beziehung wirklich beendet ist oder ob sie das nur so darstellt.

Eine Sexaffäre zu leben, ist keine gute Idee, wenn man derart verliebt ist wie du. Du hast so schlicht nicht den klaren Kopf, den es braucht, um Grenzen zu ziehen und sich selbst zu schützen. Dass deine Liebhaberin Verantwortung übernehmen und dich schützen sollte, sieht sie zwar. Sie zieht diese Aufgabe aber genauso wenig durch wie ihre Trennung.

Eure Beziehung hat nur eine Chance, wenn deine Liebhaberin klare Verhältnisse schafft. Du bist nicht die richtige Person, um sie im Ablösungsprozess von ihrer Noch-Freundin zu unterstützen. Distanziere dich, bis Klarheit herrscht, auch wenn es schmerzt.