Fux über Sex :  «Mir sagt sein Hobby nichts»

Mein Freund (36) ist leidenschaftlicher Kitesurfer und verbringt jede freie Minute auf dem Wasser. Ferien sind logischerweise immer Kiteferien. Für mich ist das okay, auch wenn ich viel auf ihn verzichten muss. Ich habe ihn schliesslich so kennengelernt und habe auch meine Hobbys. Mein Problem ist, dass mich mein Freund ständig bedrängt, mitzukommen und auch mit Kiten anzufangen. Ich habe es ihm zuliebe ein paar Mal versucht, aber es ist einfach nicht mein Ding. Obwohl ich ihm das schon mehrfach gesagt habe, lässt er einfach nicht locker. Je mehr er mich bedrängt, desto mehr nervt mich sein Hobby. Jennifer

Liebe Jennifer

Wenn die Terminkalender eines Paares überquellen, reicht es nicht, wenn nur der eine Verständnis zeigt und Prioritäten setzt. Denn anders als du scheint dein Freund noch nicht realisiert zu haben, dass auch er wählen muss. Er versucht auf Biegen und Brechen, dich in sein Hobby einzubinden, damit er nicht verzichten muss. Leider bemerkt er nicht, dass er mit dieser Taktik dein Wohlwollen Stück für Stück verliert.

Wer voller Leidenschaft in einem Hobby aufgeht, kann oft nicht nachvollziehen, dass andere Leute dieser Tätigkeit vielleicht nichts abgewinnen können. Vielleicht spielt deinem Freund auch die rosa Brille der Verliebtheit einen Streich und er will nicht einsehen, dass ihr euch in gewissen Dingen unterscheidet. Viele Leute haben nämlich den Anspruch, dass mit dem richtigen Partner alles stimmen sollte und dass Unterschiede den Anfang vom Ende bedeuten.

Dich werden nur liebevolle, aber dennoch sehr klare Worte weiterbringen. Zeige deinem Freund auf, welchen Effekt sein Verhalten hat und dass er sich und euch schadet, wenn er dich nicht mit diesem Thema in Ruhe lässt. Sag ihm klar, dass es nicht um eine Bewertung seines Hobbys geht, sondern darum, wie viel ihr teilt.