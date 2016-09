Caroline Fux über Sex: Dating-Apps nutzen trotz Beziehung

Vor mehr als zwei Jahren hatte ich (43) mich auf einer Flirt-App angemeldet, obwohl ich seit mehreren Jahren eine Partnerin (42) habe. Es kam auch zu einem Treffen mit einer anderen Frau, es ist aber nichts passiert. Vor ein paar Wochen hat meine Freundin nun Mails und Fotos von damals gefunden. Leider hatte ich vorher immer abgestritten, auf so einer Plattform aktiv gewesen zu sein. Ich habe alles offengelegt und mich entschuldigt, aber meine Freundin glaubt mir nicht, dass das alles war. Seither ist diese Sache Dauerthema bei uns. Ich erwäge die Trennung, weil ich die Diskussionen nicht mehr ertrage. Eric

Lieber Eric

Eure Perspektiven auf dieses Ereignis könnten kaum verschiedener sein: Für dich war das Ganze eine Dummheit, bei der nichts passiert ist, für deine Freundin eine vielschichtige Lüge, die ihr Vertrauen tief erschüttert hat.

Viele Paare in vergleichbaren Situationen machen den Fehler, lange darüber zu streiten, ob das Geschehene nun wirklich schlimm war und wenn ja wie sehr. Weil man sich nicht einig wird, wird die Diskussion an sich zur nächsten Verletzung, weil noch mehr Distanz geschaffen wird.

Du hast den Vorteil, dass du weisst, was passiert ist. Deine Partnerin muss sich dagegen drauf verlassen, dass du ihr die Wahrheit sagst. Mit deinem anfänglichen Lügen hast du dich aber selbst unglaubwürdig gemacht. Was für dich greifbar und lange her ist, ist für deine Frau ein Abgrund, der sich erst gerade und in nicht abschätzbarer Tiefe aufgetan hat. Ihn zu überwinden, ist hart.

Dabei geht es nicht darum, dir allein den Schwarzen Peter der missglückten Verarbeitung zuzuweisen. Es braucht Verständnis und Wohlwollen von beiden. Zieht eine Paarberatung in Betracht, damit ihr nicht noch länger eure Energien in Diskussionen steckt, die euch gar keine Entlastung bringen.