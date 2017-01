Fux über Sex :  «Keine Freundin, weil ich zu früh komme?»

Ich komme leider immer sehr früh, schon nach etwa zehn Sekunden. Ich bin deshalb sehr verunsichert und habe Mühe, mit Frauen eine Beziehung einzugehen. Ich war auch schon ein paar Mal bei einer Prostituierten, um zu trainieren, aber genutzt hat es verständlicherweise nichts. Vielleicht ist dies auch ein Grund, warum ich keine Beziehung habe. Für viele bin ich auch einfach der Kumpeltyp oder in meinen Augen zu nett. Würdest du mir hier professionelle Hilfe empfehlen? Patrick (32)

Lieber Patrick

Um für eine andere Person als Lebens- und Sexualpartner in Frage zu kommen, muss man sich zuerst selbst in dieser Rolle sehen und wohlfühlen. Du kannst dir das vorstellen wie bei einem Bewerbungsgespräch: Dort musst du auch rüberbringen, dass du später in deiner Aufgabe einigermassen glänzen wirst.

Männer, die mit dem Kumpelimage kämpfen, verpassen sich diese ungeliebte Rolle in den meisten Fällen unbewusst selbst, weil sie sich nur als Kumpel anbieten und eben nicht auch als Partner und Liebhaber. Ihre Gedanken kreisen beim Kennenlernen um frühere Misserfolge oder, wie in deinem Fall, um sexuelle Gehemmtheit. Aus Angst, eine neue Bekannte gleich wieder zu verlieren, passen sie sich zudem in allen Fragen und Belangen an und wirken so alles andere als attraktiv.

Dass du deine Sexualität mit einer Sexworkerin trainieren wolltest, war ein schönes Zeichen selbstbestimmten Handelns. Solche Kontakte eigenen sich aber selten, um Probleme von Grund auf anzupacken. Und wenn man ohnehin schon fürchtet, Zuneigung nicht zu verdienen, wird man nicht selbstsicherer, indem man dafür zahlt. So liefert man sich nur selbst die Bestätigung, dass es im echten Leben ohne Finanzeinsatz dann nicht klappt.

Eine Sexualberatung lohnt sich also doppelt. Dort kannst du hinterfragen, wie du dich aktuell beim Flirten präsentierst, und auch deine vorzeitige Ejakulation thematisieren.