Caroline Fux über Sex: Ich habe zu viel Lust auf Sex

Ich (37) brauche viel Sex, damit es mir gut geht. Zweimal am Tag sollten drin sein, am Wochenende gerne mehr. Leider scheitern meine Beziehungen früher oder später an meinem Sexdrive, obwohl ich jeweils von Anfang an klar sage, wie wichtig mir Sex ist. Die Frauen lassen sich dann meistens darauf ein, aber nach einer Weile ist es bisher jeder zu viel geworden. Phasenweise bin ich deshalb einfach fremdgegangen, aber ich möchte eine Freundin, die mich akzeptiert. André

Lieber André

Je extremer oder unveränderlicher der Wunschkatalog ist, mit dem jemand in eine Beziehung startet, desto schwieriger ist es, einen Partner zu finden, der diese Bedingungen erfüllt und über lange Zeit mitträgt. Prinzipiell ist das den meisten Leuten auch klar, aber in der Praxis fällt es ihnen dann doch schwer, damit umzugehen.

Das heisst auch, dass man sich ab einem gewissen Punkt entscheiden muss: Wer viele oder besondere Ansprüche hat, muss auch damit klarkommen, dass das die Partnersuche erschwert. Scheitert man immer am Gleichen, ist vielleicht ein Umdenken angesagt.

Wenn du also von einer längeren, stabilen Beziehung träumst, dann lohnt es sich, mit einem Profi deine Vorstellungen von einer erfüllten Sexualität zu durchleuchten. Nicht, weil prinzipiell etwas falsch damit wäre, viel Lust zu haben. Aber es kommt leider manchmal vor, dass jemand nicht realisiert, dass sexuelle Intensität und Befriedigung nicht nur durch häufigen Sex zu erreichen sind, sondern auch durch eine bewusstere, kreativere und tiefere Gestaltung der Sexualität.

Hinterfrage also deine sexuelle Geschichte und deine Prioritäten. So kannst du nicht nur mehr Genuss gewinnen, sondern auch besser auf eine mögliche Partnerin eingehen, ohne dass jemand durch deine Lust eingeschränkt wird. Auch nicht du selber.