Fux über Sex :  «Ist Fusserotik unhygienisch?»

Ich (67) bin ein grosser Fan von Fussspielen, habe aber Bedenken wegen der Hygiene. Darf man den Penis zwischen den Füssen der Frau reiben und ihn dann nachher direkt in die Vagina einführen, ohne das bakterielle Probleme für beide Partner entstehen? Wir duschen selbstverständlich vor dem Akt, aber die Dusche befindet sich am anderen Ende des Hauses. Ist es möglich, dass wir uns so Probleme einhandeln? Heinrich

Lieber Heinrich

Fragen im Stil von «Ist es möglich» sind immer knifflig zu beantworten. Denn möglich ist grundsätzlich vieles, es ist deshalb aber noch lange nicht wahrscheinlich. Das gilt auch für eure Situation.

In Bezug auf das Immunsystem Risiken zu beziffern, ist schwierig. Tatsache ist aber, dass die meisten Menschen ein ziemlich verzerrtes Bild davon haben, welche Keime sich wie übertragen lassen oder wo im Alltag die meisten Mikroben lauern.

Ein gesundes Immunsystem wehrt Tag für Tag unzählige Keime ab, und keine Körperzone ist komplett keimfrei. Beim Sex kann man sich vor gewissen Infektionen sehr gut schützen, zum Beispiel vor HIV durch Einhalten der Safer-Sex-Regeln. Andere Keime lassen sich aber viel leichter übertragen, ein hundertprozentiger Schutz ist eine Illusion.

Für ein lustvolles Leben ist es essenziell, die Wahrscheinlichkeiten gewisser Probleme nicht ausser acht zu lassen. Da ihr nicht zum Bett schweben könnt und ein Verzicht wegen des überschaubaren Risikos keinen Sinn macht, solltet ihr geniessen, was für euch stimmt. Achtet aber darauf, wie eure Körper reagieren.

Spürt oder seht ihr Zeichen einer Infektion, also Dinge wie Hautveränderungen, Brennen oder Juckreiz, solltet ihr nicht zu lange warten und zum Arzt gehen. Ob die Probleme dann wirklich von den Fussspielen herrühren, ist dann aber immer noch eine andere Frage.