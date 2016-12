Fux über Sex :  «Ich will meinen Liebhaber zurück»

Ich (46) lernte im Sommer einen Mann kennen und wir einigten uns auf eine Affäre, da ich vergeben bin. Für ihn war es okay so. Nun beendete ich die Affäre vor einem Monat, weil ich sein Verhalten nicht angemessen fand und ich auch Angst hatte, Gefühle zu entwickeln. Jetzt ist es aber so, dass ich ihn einfach nicht vergessen kann. Ich habe ihn angerufen, und er meinte, ich sei selber schuld und er wolle nicht mehr. Hast du einen Tipp, wie ich ihn zurückgewinne? Angela

Liebe Angela

Dass dieser Mann nichts mehr von dir wissen möchte, ist nicht verwunderlich. Wer wird schon gern abserviert und dann nach Bedarf wieder zurückbestellt? Zumal du ihm ja nach wie vor keine echte Partnerschaft anbietest, sondern immer noch nur einen Platz in der zweiten Reihe.

Ihr mögt zwar eine eher unverbindliche Beziehung haben, das heisst aber nicht, dass dieser Mann nicht auch einen würdevollen Umgang verdient hat. Und damit scheint es in den letzten Wochen nicht sehr gut geklappt zu haben.

Affären stehen meist nur in einem sehr labilen Gleichgewicht. Vieles muss stimmen, damit beide dieses Spiel mitspielen wollen. Und gerade weil die Affäre gegenüber der Kernbeziehung keine Priorität hat, fehlt ihr die Stabilität, um Schwierigkeiten abzufangen, wenn es hart auf hart geht.

Frage dich, auf welchem Beziehungskonzept du dein Liebesleben aufbauen willst. Welche Erwartungen hast du an deine Partner – und wirst du diesen Erwartungen im Gegenzug ebenfalls gerecht? Eine Affäre kann berauschend sein, aber was bedeutet sie für deine Kernbeziehung? Wo siehst du langfristig deine Zukunft?

Aktuell möchtest du deine Affäre zurückerobern, um dich wieder gut zu fühlen. Da dieser Mann nicht will, bietet es sich an, zu schauen, wie in deiner festen Partnerschaft das Bedürfnis entsteht, noch jemand anderen zu sehen.