Fux über Sex :  «Ich will auf Wolke sieben bleiben»

Ich (57) hatte in den letzten Jahren diverse Beziehungen, leider ging aber keine länger als eineinhalb Jahre. Experten empfehlen immer wieder regelmässige Paargespräche mit klaren Regeln. Wann fängt man damit am besten an? Kann man so die Verliebtheit, diese wunderbare Phase des euphorischen Höhenflugs auf Wolke sieben, verlängern? Ich würde mir das sehr wünschen. Wir haben es auch schon mit solchen Gesprächen versucht, aber knutschen dann sofort. Eddy

Lieber Eddy

Die Sehnsucht nach dem ewigen Hochgefühl ist hier in der Beratung sehr regelmässig Thema. Ein endloser Orgasmus, nie abflachende Verliebtheit oder generell ungetrübtes Glück sind die am häufigsten geäusserten Wünsche.

Das Grundproblem bei diesen Sehnsüchten ist, dass sie schlicht nicht realisierbar sind, vielleicht sind sie nicht mal besonders erstrebenswert. Denn jeder Höhenflug braucht als Kontrast die Banalität und sogar das Tief.

In Bezug auf die Verliebtheit wird oft verdrängt, dass diese Beziehungsphase meist auch viel Anstrengendes und Ungewisses mit sich bringt. Zur Langzeitbeziehung wird dagegen unterschlagen, dass in ihrem Rahmen Grossartiges wie Intimität, Vertrauen und Sicherheit in echter Tiefe erlebbar sind. Zudem fühlt es sich grossartig an, sich zu beweisen, dass man als Paar auch Krisen meistern kann und den Widrigkeiten des Lebens nicht schutzlos ausgeliefert ist.

Auch ich bin ein Fan regelmässiger, klar strukturierter Beziehungs-Updates. Wann ein Paar damit anfangen soll, lässt sich nicht einfach mit einer Wochen- oder Monatsangabe festlegen.

Achtet schlicht und einfach darauf, wann das Interesse und das Bedürfnis nach einem Austausch da ist, der weder Tiefe noch Unbequemes ausschliesst. Jedes Paar hat einen anderen Rhythmus und einen anderen Beziehungsstart. Und übrigens auch andere Ausreden, warum so ein Gespräch gerade nicht passt. Denn so toll eure Knutscherei auch sein möge, auch hinter etwas Positivem wie ihr lassen sich wunderbar Dinge verstecken, denen man sich halt eben früher oder später stellen sollte.