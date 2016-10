Fux über Sex :  «Ich rieche sie noch immer»

Meine Freundin (33) und ich (32) haben uns vor einem Jahr getrennt. Wir hatten seither kaum persönlichen Kontakt. Ich habe alles, was mich an sie erinnern könnte, zurückgegeben oder entsorgt. Mir ist klar, dass wir nie mehr zusammensein werden. Trotzdem liebe ich sie noch immer und sie fehlt mir unendlich. Ich träume oft von ihr und kann sie manchmal sogar kurz riechen. Ich möchte so gern weitermachen und wieder glücklich sein, aber ich weiss nicht wie. Gibt es etwas, das hilft, ausser Zeit? Sämi

Lieber Sämi

Du hast bei der Verarbeitung bereits viel richtig gemacht: Du hast konsequent Distanz geschaffen und dich der Tatsache gestellt, dass das mit euch offenbar nicht sein soll. Leider ist aber selbst das mustergültigste Verhalten keine Garantie dafür, dass eine Trennung so zügig abläuft wie man sich das vorstellt.

Langer Liebeskummer höhlt nicht nur einen Alltag aus. Er wird oft auch als ein Zeichen von Schwäche oder als Resultat eines Fehlverhaltens interpretiert. Viele Trauernde erleben dabei ein Jahr als eine Art magische Grenze. Haben sie dann nicht alles vergessen, sind sie überzeugt, es stimme etwas nicht mit ihnen. Sie machen sich Sorgen und Vorwürfe, was die Ablösung wieder erst recht verzögert.

Du sagst es selbst: Kummer zu überwinden braucht Zeit. Manchmal mehr, als man sich geben möchte. Weiter braucht es den Mut, negative Gefühle auch zulassen zu können. Gerade diesen Punkt vergessen Personen manchmal, die nach einer Trennung alles richtig machen möchten.

Solltest du mit der Belastung nicht mehr klarkommen oder das Gefühl haben, dass du etwas Wichtiges im Trauerprozess übersehen hast, hast du immer die Möglichkeit, in eine Beratung zu gehen. Dort bekommst du Support, und vielleicht findet ihr noch etwas, das dir beim Abschliessen hilft, beispielsweise ein Ritual.