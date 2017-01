Fux über Sex :  «Ich mag ihre Sextoys nicht»

Meine neue Freundin (46) hat eine beachtliche Sammlung an Sextoys. Ich (58) kann damit aber nichts anfangen. Ich frage mich beispielsweise automatisch, mit wem sie diese alles schon gebraucht hat. Als ich das meiner besten Kollegin erzählt habe, hat sie mich ausgelacht und meinte, ich sei altmodisch oder vielleicht ja neidisch. Es war wohl witzig gemeint, aber ich fand das gar nicht lustig. Muss ich das wirklich mitmachen? René

Lieber René

Sextoys haben sich in den letzten Jahren vom Schmuddelprodukt zum Lifestyle-Accessoire entwickelt. Während Fans sie früher noch verstecken mussten, so wird man heute eher ausgelacht, wenn man mit ihnen nichts anfangen kann. Genau so, wie dir das passiert ist. Deine Widerstände als Neid abzutun, ist zudem eine ziemlich fiese Masche, und es dürfte dich keinen Deut weiter gebracht haben.

Ob Sex mit ihnen mehr oder weniger Spass macht, ist Geschmacksache. Das bedeutet auch, dass du nicht zu viel in die Tatsache hinein interpretieren solltest, dass deine Freundin besonders viele Spielsachen besitzt.

Idealerweise profitiert ihr jeweils von euren Vorlieben und zeigt euch gegenseitig, wie erfüllend Sex ohne oder eben mit Toys sein kann. Das Prickelnde an einer neuen Beziehung ist ja gerade, dass man Unbekanntes entdecken und seinen Horizont erweitern kann.

Das heisst für dich, dass es schön wäre, wenn du dir das eine oder andere Toy mindestens zeigen lassen würdest. Wenn dich die Idee abtörnt, dass da schon mal ein anderer Mann dran war, könnt ihr vielleicht in ein neues Spielzeug investieren und in einem hübschen Laden etwas suchen, das auch dich anspricht.

Solltest du dann immer noch keine Toys in eurer Sexualität haben wollen, kannst du wenigstens sagen, dass du dich mit ihnen auseinandergesetzt und es immerhin versucht hast.