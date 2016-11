Fux über Sex :  «Ich könnte sie jederzeit verlieren»

Meine Freundin und ich (beide 18) sind seit zwei Jahren zusammen. Leider habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Typen gechattet hat, auf den sie vor mir gestanden ist. Es gab in diesem Chat auch sexuelle Gedanken und Dirty Talk. Ich habe meine Freundin damit konfrontiert. Am Ende des Gesprächs kamen uns beiden die Tränen, weil wir uns lieben und uns nicht verlieren wollen. Ich bin nun sehr bedrückt, weil ich mit der ständigen Angst leben muss, sie verlieren zu können, obwohl wir uns lieben. Was kann ich tun, dass das nie wieder passiert? Nathan

Lieber Nathan

Du und deine Freundin habt gerade schmerzlich vor Augen geführt bekommen, wie verletzlich eine Beziehung ist – selbst dann, wenn beide Partner grosse Gefühle füreinander empfinden.

Besonders Männer und Frauen, die noch nicht sehr viel Beziehungserfahrung haben, unterschätzen oft, wie zerstörerisch Grenzüberschreitungen in der Treue sein können. Man befindet sich in einer wohligen Blase und merkt zu spät, wie schwer ein Vertrauensmissbrauch einer Beziehung zusetzt.

Natürlich ist so ein Tief niemandem zu wünschen. Und während Krisen von Chancen zu sprechen, wirkt wie sehr bemühter Zweckoptimismus. Trotzdem habt ihr jetzt die Chance, eure Partnerschaft stärker werden zu lassen, indem ihr offen darüber sprecht, welche Wichtigkeit Treue hat – aber auch, wie ihr mit Versuchungen umgehen wollt.

Es braucht jetzt Zeit und gegenseitige Aufmerksamkeit, damit euer Vertrauen wieder wachsen kann. Ganz vergessen, dass eure Beziehung verletzlich ist, sollte aber keiner von euch beiden. Denn wenn ihr euch nicht in falscher Sicherheit wiegt, motiviert euch das, bewusst zu handeln. Und dies beinhaltet nicht nur, dass ihr euch nicht wehtut, sondern auch, dass ihr immer weiter umeinander werbt und euch für eure Partnerschaft einsetzt.