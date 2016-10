Fux über Sex :  «Ich kann nur mit Frauen kommen»

Ich (28) habe bereits einige sexuelle Erfahrungen mit Männern gesammelt, bin dabei aber nie gekommen. Ich habe es nicht gern, wenn ein Penis in mich eindringt. Nun hatte ich Sex mit einer Frau. Es war viel leidenschaftlicher und ich hatte auch einen Orgasmus. Ich finde Frauen auch erotischer, vom Körper her, ich stehe aber auf Männer. Hast du mir ein paar Tipps, wie ich auch mit einem Mann kommen kann? Ich habe Angst, dass eine Beziehung mit einem Mann unter diesen Umständen unmöglich ist. Ramona

Liebe Ramona

Der Weg zu einer erfüllten Sexualität und einem harmonischen Liebesleben ist für viele Menschen alles andere als ein Katzensprung. Es braucht Erfahrung, um herauszuarbeiten, wo die eigenen Prioritäten und mögliches Glück liegt. Weil sich Bedürfnisse und Voraussetzungen zudem immer ändern, hört diese Reise des Entdeckens und Anpassens nie auf.

Tauchen unterwegs Fragen zur eigenen sexuellen Orientierung auf, verunsichert das Betroffene meist fundamental. Unsere Gesellschaft zeigt leider noch immer ein krasses Schubladendenken bei diesen Themen. Es herrscht ein Druck, normal zu sein, und normal wird sofort mit Heterosexualität gleichgesetzt.

Es ist verständlich, dass du deine Reise zu sexuellem Glück und einem vermeintlich problemfreien Liebesleben damit abkürzen willst, Tipps zu bekommen, wie du ins gängige Schema passen und mit einem Mann einen Orgasmus erleben könntest. Es ist allerdings fraglich, ob dieses Ziel auch Sinn macht. Denn schlussendlich willst du damit eine Sexualität ausbauen, die dich im Grunde genommen offenbar nicht anzieht, sondern im schlimmsten Fall sogar abstösst.

Weil du in vielen grundsätzlichen Dingen unsicher bist, die komplexe Fragen nach sich ziehen, wirst du realistischerweise nicht mit knappen Tipps weiterkommen, sondern mit Beratungsgesprächen. Du wirst beispielsweise klären müssen, was es bedeutet, dass du auf Männer stehst, wenn du mit ihnen keine Sexualität teilen möchtest, aber eine Beziehung mit einer Frau nicht in Betracht ziehst, obwohl dort eine Anziehung besteht. Schlussendlich ist diese Frage aber nur eines von vielen Puzzleteilen, das du betrachten und zusammenfügen musst.