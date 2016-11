Fux über Sex :  «Ich habe mehrere Affären»

Ich (38) konnte mein Leben lang nie treu sein. Ich gehe ins Puff, obwohl ich nach einer gescheiterten Ehe wieder eine Partnerin habe. Daneben führe ich mehrere Affären. Ich brauche einfach die Bestätigung der anderen Frauen. Die Anziehung zu meiner Freundin ist komplett erloschen, aber sie bindet mich an sich, indem sie lange im Voraus Ferien plant, mich finanziell unterstützt und ihren Lebenstraum für mich aufgegeben hat. Ich will sie nicht verletzen, indem ich ihr das positive Bild nehme, das sie von mir hat. Ich fühle mich miserabel. Titus

Lieber Titus

Die meisten Menschen kennen das Gefühl, dass sie einer Situation machtlos gegenüberstehen. Der eine kann sich nicht von einem Job lösen, der ihn unglücklich macht, der andere schadet seiner Gesundheit, obwohl er es eigentlich besser weiss. Du wiederum siehst dich als Opfer deiner Lust und als Gefangener im goldenen Käfig deiner Partnerin.

Machtlosigkeit ist ein schreckliches Gefühl, aber du wirst dich der Tatsache stellen müssen, dass es nicht das Leben oder die anderen sind, die dich zu deinem Verhalten zwingen. Du bist derjenige, der am Ende des Tages die Wahl hat.

Wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben und deine Entscheidungen nicht mehr dir gehören, ist es Zeit, Hilfe anzunehmen. Woher kommt dieses unstillbare Verlangen nach Bestätigung durch Sex? Was löst diese Leere aus, die du ohne Rücksicht auf deine Partnerin füllst? Oder bist du unter anderem mit all deinen Abenteuern doch nicht ganz so unglücklich und leidest einfach unter dem lästigen schlechten Gewissen?

Sei dir bewusst, dass eine Veränderung nur aus einer tiefen Überzeugung heraus passieren kann. Denn verzichten wirst du immer auf etwas. Und das klappt nur, wenn ein Richtungswechsel ernst gemeint und nicht einfach blosse Kosmetik ist.