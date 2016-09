Caroline Fux über Sex: Der Affäre immer wieder Geld geben

Ich (40) habe seit Jahren eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Er verspricht mir seit Beginn, dass er seine Frau verlassen und mit mir eine Familie gründen wolle. Stattdessen bekam er ein Kind mit ihr. Während der ganzen Zeit habe ich ihn immer wieder finanziell unterstützt, weil er viel Pech hatte und als Ausländer keinen Job fand. Als er kürzlich um einen sehr hohen Betrag wegen einer anstehenden Operation gebeten hatte, wurde ich misstrauisch. Es hat sich herausgestellt, dass er kerngesund ist. Ich weiss, ich sollte mich trennen, aber ich glaube an das Gute in ihm und dass er nur aus Not gelogen hat. Sandra

Liebe Sandra

Deine Geschichte zeigt leider die klassischen Elemente eines Liebesschwindels: Ein charmanter Fremder taucht auf, es ist die grosse Liebe. Leider verhindern Umstände das gemeinsame Leben. Bald geht es um Geld, weil ein Geschäft geplatzt oder die betagte Mutter im Ausland erkrankt ist. Die Beträge werden immer grösser, die Ausreden immer komplizierter.

Sich aus so einer Geschichte zu lösen, ist unglaublich schmerzlich. Deine Gefühle für den anderen sind nun mal real, auch wenn du jetzt vor tausend Fragen stehst, was während eurer Bekanntschaft echt war und was nicht.

Das eigene Umfeld und vielleicht auch du selbst erwarten, dass du endlich einsiehst, dass der andere ein böser Mensch sei. Nur ist die Geschichte eben nicht so einfach, und man kann sein Herz nicht umpolen wie mit einem Schalter. Aussenstehende verstehen zudem in der Regel nicht, dass man zusammen auch viel Gutes erlebt hat.

Verlange deshalb nicht von dir, diesen Mann als das pure Böse zu betrachten, aber beschönige nicht mehr, was er getan hat. Fakt ist: Er hätte ein Leben mit dir haben können, hat sich aber wieder und wieder dagegen entschieden. Dass Gutes in ihm steckt, spielt keine Rolle mehr, wenn er dir während Jahren Schlechtes antut. Schütze dich und brich den Kontakt ohne Wenn und Aber ab.