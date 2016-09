Caroline Fux über Sex: Sie hängt noch an ihrem Ex-Freund

Ich (36) habe vor ein paar Wochen eine Frau kennengelernt, und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Wir haben ein paar Mal abgemacht in dieser Zeit und hatten auch tollen Sex. Alles lief super, und sie hat oft geschrieben, dass sie mich vermisst. Alles lief perfekt, dann war plötzlich Funkstille. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie mir gestanden, dass sie zufällig ihren Exfreund getroffen habe, und das habe alles auf den Kopf gestellt. Es tue ihr sehr leid, aber sie müsse zuerst klären, was sie wolle. Ich weiss nicht, was ich jetzt tun soll. Silvan

Lieber Silvan

Eine wachsende Beziehung ist immer etwas Zerbrechliches, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Positive Erlebnisse, allen voran toller Sex, lösen eine gewisse Euphorie aus. Man hat das Gefühl, füreinander bestimmt zu sein, nur ist das oft eine Illusion. Der Beziehung fehlt in dieser Phase zudem schlicht die Substanz, kleinere oder grössere Widrigkeiten zu überstehen. Ganz davon abgesehen, dass es in der Liebe so oder so nie eine Garantie gibt. Auch nicht nach Jahrzehnten.

Du kennst in dieser Geschichte nur deine Seite. Es ist möglich, dass diese Frau seit Beginn gezweifelt hat, ob sie wirklich frei ist für eine Beziehung. Das Treffen mit dem Ex hat verdeckte Unsicherheiten dann eventuell regelrecht explodieren lassen.

Dass du um diese Frau kämpfen willst, ist verständlich. Du sehnst dich nach Gelegenheiten, ihr zu beweisen, will toll du bist und wie wunderbar eure Beziehung doch wäre. Eine Beziehung, die nur von Bemühungen des einen lebt, kommt aber sehr schnell in Schräglage. Wenn du an einem Herz zerrst, das eigentlich jemand anderem gehört, zerreisst du es. Gib dieser Frau Raum. Du musst diese Sache nicht als hoffnungslos abtun, aber akzeptiere, wenn sie schlicht nicht verfügbar ist für dich.