Fux über Sex :  «Er will mich, aber heiratete sie»

Ich (31) hatte vor einem Jahr eine Affäre mit einem Mann, dessen Beziehung nicht mehr funktioniert hat. Es war einfach wunderbar mit ihm. Weil er trotzdem bei dieser Frau blieb, habe ich die Affäre beendet. Danach heiratete er die andere Frau, aber die Anziehung zwischen uns blieb magisch. Jetzt möchte er weiter eine Beziehung mit mir, er will seine Frau aus irgendeinem Grund aber nicht verlassen. Ich weiss, dass er mich liebt, auch wenn er das bestreitet. Soll ich ihn vergessen oder um ihn kämpfen? Annina

Liebe Annina

Was dir dieser Mann anbietet, ist kein gemeinsames Leben, sondern ein permanenter Platz in der zweiten Reihe. Du bekommst das, was neben seinem Alltag mit einer anderen Frau noch übrig bleibt. Und das kann kaum das Leben sein, das du dir zum Glücklichsein vorstellst.

Sich der Realität zu stellen, wenn noch viele Gefühle da sind, ist wahnsinnig schwierig. Aber bitte gib dich nicht vorschnell mit den Resten eines Lebens zufrieden. Sei dir zudem bewusst, ob du wirklich mit der Rolle der zweiten Frau klar kommst.

So magisch eure Anziehung und so wunderbar die gemeinsam verbrachte Zeit auch ist, es ändert nichts daran, dass dieser Mann sich nicht zu dir bekennen kann. Du schadest dir, wenn du diese Tatsache ausblendest und gegen seine Ansage davon ausgehst, dass er dich liebt.

Viele Männer und Frauen wünschen sich hier Tipps, wie sie um jemanden kämpfen können. Sie verdrängen dabei, dass Liebe ein Geschenk ist und dass sie soll freiwillig gegeben werden soll und nicht, weil man irgendwie dazu genötigt oder durch eine Show gedrängt wird.

In einer gelebten Liebe sollen sich die Partner zu gleichen Teilen füreinander einsetzen. Es reicht einfach nicht aus, wenn dieser Mann bei dir schlecht über seine Ehe redet, aber nichts unternimmt, als dir eine Affäre anzubieten.