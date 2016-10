Caroline Fux über Sex: Mein Freund will nicht mit mir zusammen ziehen

Mein Freund (29) und ich (26) sind etwas mehr als drei Jahre zusammen. Eigentlich läuft es super und ich glaube, dass er der Richtige ist. Auch er sagt, dass er eine Zukunft mit mir sieht. Ich würde schon seit längerer Zeit gern mit ihm zusammenziehen. Er weicht bei diesem Thema aber immer aus und sagt, es sei zu früh. Ich sehe aber nicht, was sich denn noch ändern sollte. Ich weiss, ich sollte nicht so denken, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass er es nicht ernst meint mit mir? Nadine

Liebe Nadine

Die meisten Leute haben eine mehr oder weniger klare Vorstellung davon, wie eine Beziehung idealer Weise ablaufen sollte. In dieser Vision kommen Schritte vor wie das Vorstellen der Freunde und der Familie, Austauschen der Wohnungsschlüssel und schliesslich Zusammenziehen, Heirat, Kinder.

Die meisten Leute empfinden ihre eigene Vision als etwas derart Logisches, dass es ihnen gar nicht in den Sinn kommt, dass eine andere Person vielleicht anders tickt und beispielsweise eine Hochzeit nicht automatisch als die Krönung einer glücklichen Partnerschaft erlebt.

Teilt ein Partner das Bedürfnis für einen bestimmten Beziehungsschritt nicht, wird das zum mehr oder weniger grossen Stolperstein. Die zurückgehaltene Person fühlt sich ausgebremst und sieht die gemeinsame Zukunft in Gefahr. Vielleicht wird sogar das Schöne in Frage gestellt, was man bisher erlebt hat.

Hört auf, das Thema Zusammenzug als einfache «Jetzt oder später»-Frage zu betrachten oder als symbolischen Akt der Liebe. Bitte deinen Freund, dir genau zu erklären, warum er nicht zusammenziehen möchte. Sieht er seine Freiheit in Gefahr? Welche Veränderung erhofft er sich durchs Abwarten? Erkläre ihm im Gegenzug, warum dir die Sache wichtig ist. So könnt ihr konkrete Probleme lösen, statt zwischen den Zeilen zu lesen.