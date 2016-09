Caroline Fux über Sex: Mein Freund steht auf harten Sex

Mein Freund (32) und ich (27) sind seit ein paar Monaten zusammen, und es läuft eigentlich sehr gut. Er ist auch ein toller Liebhaber, und ich fand unseren Sex sehr gut. Jetzt hat mir mein Freund gestanden, dass er auf härtere Sachen steht. Das hat mich total verunsichert, weil ich solche Sachen nicht brauche. Ich habe nun Angst, dass er unseren bisherigen Sex langweilig fand und das nur mir zuliebe gemacht hat. Was heisst das nun für uns? Ich kann dem Thema nicht länger ausweichen. Cécile

Liebe Cécile

Die Aussicht, ein eingespieltes Sex- oder Beziehungsleben ändern zu müssen, kann ziemlich unbequem sein. Umso mehr, wenn man sich mit dem aktuellen Zustand wohlfühlt. Es ist also verständlich, dass dich die Bemerkung deines Freundes verunsichert.

Aus deiner Frage geht leider nicht hervor, wo genau im Klärungsprozess ihr steht, wenn es um eine allfällige Umsetzung des Wunsches deines Freundes geht. Du schreibst, dass du dem Thema bisher ausgewichen bist. Dabei wäre es wichtig zu wissen, was er genau unter «härteren Sachen» versteht.

Solange ihr also nicht konkret über eure Wünsche und natürlich auch Grenzen sprecht, wird das Thema für dich diffus und bedrohlich bleiben. Es wäre aber schade, wenn du an Folterkeller-Fantasien und Gewalt-Inszenierungen rumstudierst, dein Freund aber effektiv an sanftes Fesseln oder Dirty Talk denkt.

Hüte dich davor, eure bisher gelebte Sexualität als wertlose Schauspielerei deines Freundes abzutun. Die meisten Leute haben eine gewisse Flexibilität in ihren Vorlieben, und sie schätzen es, wenn nicht immer alles gleich abläuft.

Dein Freund hat bereits gezeigt, dass er auf deine Wünsche eingehen kann und dass ihr auf diese Weise eine schöne Sexualität leben könnt. Hör dir nun an, was er sich vorstellt, und sage ihm, was davon du allenfalls probieren möchtest.