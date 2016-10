Fux über Sex: Was tun wenn der Freund keine Lust mehr auf Sex hat?

Mein Freund (28) und ich (29) haben seit längerer Zeit viel weniger Sex als früher. Früher konnte er kaum die Finger von mir lassen. Der Sex fehlt mir sehr, und ich habe viel Lust. Ich fühle mich abstossend und hässlich, obwohl mir mein Freund versichert, er fände mich sexy. Er sagt mir, er habe einfach nicht so viel Lust. Ich habe mich informiert und gelesen, dass man mehr Sex haben soll, um Lust zu bekommen. Es tut so weh, ständig zurückgewiesen zu werden. Tabea

Liebe Tabea

Es stimmt, dass sich Lust ankurbeln lässt, indem ein Paar während einer bestimmten Zeit Sexualität bewusst mehr Raum gibt, auch wenn das Verlangen vielleicht zu Beginn noch nicht so gross ist. Dieser Tipp passt aber nur, wenn beide hinter dem Projekt «Mehr Sex» stehen. Also dann, wenn sich beide nach einer häufigeren Sexualität sehnen, aber irgendwie nicht dazu kommen.

Ob das zur Haltung deines Freundes passt, ist fraglich. Er scheint eher jetzt schon in der Defensive zu sein, und da machen Druck und Verpflichtungen meist mehr kaputt, als sie helfen.

Ein weiterer kritischer Punkt ist, wie sehr du deinen Selbstwert von eurer Sexualität abhängig machst. Es ist verständlich, dass Zurückweisungen wehtun und verunsichern, aber deine Selbstliebe darf nicht nur auf eurer Paarsexualität aufbauen.

Erweitert den Dialog um eure Sexualität. Sprecht nicht nur über die Häufigkeit, sondern mehr über eure Bedürfnisse und darüber, was ihr mit Sex verbindet. Prüft, was sich in eurem Alltag verändert hat, wenn eure Sexualität früher komplett anders war.

Ein Profi kann euch helfen, dass diese Gespräche in einem geschützten Rahmen passieren. Dein Freund und du sollen verschiedene Bedürfnisse und Ansichten äussern können, ohne dass sofort ein Ziehen und Zerren losgeht. So könnt ihr nach Massnahmen suchen, hinter denen beide stehen können.