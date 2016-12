Fux über Sex :  «Besteht bei Doppelvaginal ein Risiko?»

Ein befreundetes Ehepaar möchte mit mir Doppelvaginal probieren. Besteht da eine Verletzungsgefahr für die Frau oder die Männer? Jonas

Lieber Jonas

Bei jeder intensiven körperlichen Aktivität besteht eine gewisse Verletzungsgefahr, und diese wird grösser, wenn man etwas kopflos oder mit Gewalt macht.

Grundsätzlich ist die Vagina eine sehr dehnbare Struktur. Immerhin müssen Frauen ja gebären können. Damit die Scheide elastisch wird und Sex lustvoll sein kann, ist es wichtig, dass die Frau wirklich erregt ist. Das gilt besonders für erotische Grenzerfahrungen.

Ein wichtiger Faktor ist dabei Geduld. Erregung braucht Zeit, und zwar oft wesentlich mehr, als sich viele Paare zugestehen. Legt also nicht einfach los, wenn die Frau bloss feucht ist oder vorwärtsmachen will. Wartet, bis sie intensiv spürt, dass sie einen Penis in sich aufnehmen möchte. Konzentriert euch vorher auf Praktiken, die ihr bereits kennt und geniesst.

Respektiert eure persönlichen Grenzen. Manche Frauen haben schon durch normalen Geschlechtsverkehr Probleme mit der Haut im Intimbereich, weil es zu kleinen, aber schmerzhaften Hautrissen kommt. Wenn die Frau dazu neigt, dann ist eine Doppelpenetration definitiv keine gute Idee. Gleitmittel kann hilfreich sein, aber es erspart euch nicht, langsam vorzugehen und vorsichtig zu sein.

Macht nicht den Fehler, eure Sexualität wie einen Porno zu behandeln. Spielt nicht blind etwas nach, das ihr in einem Film gesehen habt. Dieses Nachstellen ist nämlich der beste Weg, den Kontakt zur eigenen Lust zu verlieren, weil ihr dann in Gedanken mehr bei der Pornovorlage seid als bei euch selbst.

Geht offen an das Erlebnis heran, statt mit der fixen Überzeugung, dass es zur Doppelpenetration kommen muss. Hört auf, wenn ihr Widerstände spürt, und probiert es ein anderes Mal wieder.