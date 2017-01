Leser fragen, Schriftsteller Thomas Meyer antwortet :  Wie weiter bei einem Burnout?

Es geht für Sie an dieser Stelle nicht darum, rasch wieder zu jener Dynamik zurückzukehren, der Sie Ihre Erschöpfungsdepression zu verdanken haben, sondern zu ergründen, wieso Sie in dieser bedenklichen Verfassung immer noch nicht an sich denken. Ein Burnout ist schliesslich nichts anderes als die laute Warnung Ihres Körpers – die leisen haben Sie ja offenbar alle überhört –, dass Sie sich seit längerem auf Abwegen befinden: Während Sie alles daran gesetzt haben, einem gloriosen Bild Ihrer selbst zu entsprechen, sind Ihre seelischen Bedürfnisse offenbar auf der Strecke geblieben.

Der Grund dafür ist, wie so oft, in der Angst zu finden, nicht liebenswert zu sein. Die wird nun vermutlich geradezu explodieren, da es Ihnen nicht mehr möglich ist, die imposanten Leistungen zu erbringen, mit denen Sie sie jahrelang kompensiert haben. Das ist ein grosser Segen, denn jetzt sind Sie gezwungen, innezuhalten und Antworten zu finden auf Fragen folgender Art: Was an Ihnen ist liebenswert, wenn nicht Ihr Erfolg? Was macht Ihnen Freude? Was brauchen Sie wirklich, um glücklich zu sein? Worauf haben Sie spontan Lust? Mit wem möchten Sie Ihre Zeit verbringen?

Sie werden vielleicht feststellen, dass Ihr bisheriger Tätigkeitsbereich keine brauchbaren Auskünfte liefert. Und Ihre private Situation wohl auch nicht. Die aktuelle Zäsur wird daher zu einer Kündigung führen oder zu einer Trennung oder zu beidem. Auch das ist nicht erfreulich, aber notwendig, denn wie Sie sehen, passt das, was bisher Ihr Leben ausgemacht hat, nicht mehr zu Ihnen. Und nachdem Sie nicht den Mumm zur Kurskorrektur hatten, hat nun eben Ihr Körper das Ruder übernommen. Danken Sie ihm dafür und schliessen Sie Freundschaft mit ihm und sich. Es ist höchste Zeit.