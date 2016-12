Leser fragen, Schriftsteller Thomas Meyer antwortet :  «Sie vergrault alle meine Freunde»

Es ist schon frappant, wie viele Leute erhebliche psychische Probleme haben und sich selbst und ihren Mitmenschen damit das Leben zur Hölle machen.

Ebenso frappant ist, dass sie praktisch nie Hilfe suchen und auch kaum auf Widerstand stossen, weil rundherum auf baldige Einsicht und wundersame Heilung der Betroffenen gesetzt wird. Doch beides trifft nie ein, und so wird jeden Tag in zahllosen Büros und Familienwohnungen gebrüllt, geheult, erpresst und manipuliert, weil irgendjemand in seinem Herzen todunglücklich ist und auf verquere Art nach Hilfe ruft.

Ihre Freundin scheint extrem unsicher zu sein – und die Vertrautheit und Heiterkeit zwischen Ihnen und Ihren Freunden als derart starke Konkurrenz zu empfinden, dass sie diese aus dem Weg schaffen muss. Vermutlich ist sie davon überzeugt, Ihnen keine entsprechende Nähe bieten zu können, und anstatt sich zu überlegen, was die Gründe dafür sein könnten und wie diesen entgegenzuwirken wäre, bricht sie eben so lange Streit vom Zaun, bis alle Personen Ihres Freundeskreises verschwunden sind, die sie an ihre Unzulänglichkeit erinnern.

Am Ende werden nur Sie selber übrig bleiben, und das ist wohl auch das Ziel dieses finsteren Plans: Wenn Sie ausser Ihrer Freundin niemanden mehr haben, erhebt das diese automatisch zur wertvollsten Person Ihres Lebens. Allfällige Zweifel daran sind dann endgültig ausgeräumt.

Raffiniert! Dass diese Entwicklung schlecht ist für Sie, dass Ihre Freundin krank ist und Hilfe braucht und dass sich dieses Problem nicht von allein löst – das wissen Sie alles.

Womit sich eigentlich nur noch die Frage stellt, wie ernst Sie sich selbst nehmen und worin Sie Ihre Lebensaufgabe sehen. Vielleicht wollen Sie ja der leidenschaftliche Prinzessinnenretter sein. So gesehen wären Sie beide «a perfect match». Überlegen Sie es sich gut: Das Leben ist rasch vorbei.