Leser fragen, Schriftsteller Thomas Meyer antwortet :  «Meine Mutter behandelt mich respektlos»

Offenbar ist Ihre Mutter mit sich selber sehr unglücklich. Denn niemand, der nur wenig Selbstvertrauen hat, vermittelt anderen ein grosses. Nur wer in sich selbst Freude und Beständigkeit gefunden hat, dem ist es ein natürliches Anliegen, andere in dieser Entwicklung zu unterstützen – namentlich seine Kinder.

Das Verhältnis zu Ihrer Mutter ist von wechselseitiger emotionaler Abhängigkeit geprägt: Sie warten seit über einem halben Jahrhundert darauf, anständig behandelt zu werden (und können nochmals so lang darauf warten), während Ihre Mutter dringend Ihre Aufmerksamkeit benötigt. Nachdem sie nicht in der Lage ist, diese auf konstruktive Weise zu gewinnen, setzt sie halt auf negative Zuwendung – indem sie Sie fertig macht. Das ist nicht schön, aber es funktioniert: Sie beschäftigen sich permanent mit neuen und alten Verletzungen und mit deren Urheberin, die damit zur wichtigsten Person Ihres Lebens wird. Auch eine Art von Prominenz.

Es wäre geboten, den Kontakt abzubrechen – aber das hilft Ihnen nicht. Sie hätten dann zwar Ruhe, aber noch keinen Frieden. Vielmehr sind Sie aufgefordert, Ihre Mutter an einen Punkt zu verfrachten, wo sie in Ihrem Leben nur minimalen Schaden anrichten kann: Und sie, sobald sie neuerlich Grenzen überschreitet, was sie unter Garantie tun wird, wieder dorthin zu schaffen. Und vor allem müssen Sie sich von der Hoffnung verabschieden, dass Ihre Mutter eines Tages ihr bewährtes Psychoterrorregime beenden und durch ein Reich der Liebe ersetzen wird. Das ist nicht, was Gewaltherrscher tun. Weit eher sterben sie.

Erheben Sie sich also künftig und gehen Sie weg, wenn Ihre Mutter das nächste Mal zu Ihnen gemein wird. Kommentieren Sie den aktuellen Grund nicht weiter, sagen Sie auf Nachfrage nur: «Weil du gemein warst.» Kommt dann wieder was Gemeines, etwa ein Verweis auf Ihre Überempfindlichkeit, wiederholen Sie die Prozedur.

Ihre Mutter wird niemals begreifen, worin das Problem liegt, aber das muss sie auch nicht. Sie muss nur erleben, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Und Sie müssen erleben, dass Sie eine eigene Person sind, die bestimmen darf, was für Sie zu weit geht. Verschaffen Sie sich Respekt – geschenkt wird er einem nie.