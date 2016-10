Leser fragen, Schriftsteller Thomas Meyer antwortet :  Aggressionen am Steuer – was tun?

Hier liegen drei Probleme vor: Das Verhalten Ihres Partners, seine Ignoranz gegenüber Ihrer Befindlichkeit und Ihre Partnerwahl – oder besser: deren Fortbestand. Beginnen wir beim ersten. Es ist leider das kleinste.

Aggressive Autofahrer sind Menschen in seelischer Not. Ihr Rasen und Drängeln, gern begleitet von Flüchen und vulgären Gesten, ist Ausdruck grosser emotionaler Anspannung. Diese verschafft sich – statt beim Therapeuten – auf der Strasse ein Ventil. Ein ausgeglichener, zufriedener Mensch würde nie so fahren, es wäre ihm schlicht zu anstrengend. Kurz gesagt: Zeig mir, wie du fährst, und ich sage dir, wie es dir geht.

Ein Mensch, der so von Wut beseelt ist, dass er sein Auto wie einen Kampfpanzer bewegt, hat naturgemäss wenig Gehör für die zarte Bitte seiner Beifahrerin, er möge sich zügeln.

Sie müssten, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, mindestens so berserkerhaft auftreten wie er. Aber wer will das schon? Wer will schon schreien, damit man ihm zuhört? Respekt ist etwas, das in einer Partnerschaft, die diesen Namen verdienen will, grundsätzlich gegeben sein muss – in Ihrem Fall ist sie allem Anschein nach nicht gegeben. Was uns zum dritten Problem bringt.

Sie sehen, dass Ihr Partner emotional gestört und überaus unreif ist. Sie sehen, dass er Sie nicht ernst nimmt und sich über Ihre Wünsche hinwegsetzt. Sie sehen und wissen das. Und setzen sich trotzdem weiterhin in sein Auto, legen sich gar weiterhin zu ihm ins Bett. Vermutlich immer in der Hoffnung, es werde auf einmal alles anders. Diese Hoffnung ist jedoch mindestens so kindisch wie das Verhalten Ihres Partners; und was Sie mit sich selbst tun, entspricht exakt dem, was er mit Ihnen tut: Sie nehmen sich und Ihre Gefühle nicht ernst. Steigen Sie also aus. Und zwar auf jeder Ebene.