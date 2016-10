Von der Vorbereitung bis zum grossen Auftritt :  So klappt es mit dem Vorstellungsgespräch

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=74273&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20161004/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=&adtechWebPostrollID=&includePath=/ratgeber/geld-konsum/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share Vorbereitung ist der Weg zum erfolgreichen Vorstellungsgespräch

Ein Vorstellungsgespräch kann so richtig schief gehen – muss es aber nicht. Wichtig ist die richtige Vorbereitung. Informieren Sie sich über das Unternehmen. Und überlegen Sie, welche Fragen der neue Arbeitgeber haben könnte. Mehr erfahren Sie im Video.

Damit das Vorstellungsgespräch nicht in die Hose geht, ist auch die Wahl des richtigen Outfits wichtig. Was sollte man zum Termin tragen? Das hängt natürlich vom Job ab, für den Sie sich bewerben. Nicht immer ist das Deux-Pieces oder der Anzug die richtige Wahl. Wichtig: Kleiden Sie sich so, dass Sie sich wohl fühlen. Mehr dazu im Video.

Am Abend vor dem Vorstellungsgespräch sollten Sie nochmals überprüfen, dass Sie parat sind: Packen Sie Ihre Unterlagen ein, legen Sie Ihr Outfit parat und überprüfen Sie den Termin und Ihre Ansprechperson. Wie Sie optimal vorbereitet sind, erfahren Sie im Video.

Ein guter Auftritt beim Bewerbungsgespräch ist wichtig. Versuchen Sie locker und natürlich zu bleiben. Gehen Sie auf die Fragen ein, aber kommen Sie auch zum Punkt. Weitere Tipps sehen Sie im Video.

