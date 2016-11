Krankenkassenwechsel November: 8 Fragen und Antworten zum Geld Sparen

1. Bei mir steigen die Krankenkassenprämien erneut, weshalb ich jetzt wechseln will. Stimmt es, dass Kassen Versicherte ablehnen können?

Nein, die Grundversicherung kann Sie nicht ablehnen, da es in der Schweiz eine Versicherungspflicht gibt. Anders verhält es sich bei Zusatzversicherungen, die sogenannte Risikopersonen nicht aufnehmen müssen. Welche Probleme beim Wechsel der Zusatzversicherung auftreten können, erfahren Sie im Beobachter-Artikel «Zusatzversicherung: Nicht jeder ist willkommen».

2. Wie soll ich am besten vorgehen, wenn ich die Grundversicherung wechseln will?

Am besten ist es, Sie prüfen vorab die Prämien mit Vergleichsrechnern im Internet (siehe unten «Prämienvergleichsrechner: Finden Sie Ihre Krankenkasse»). Haben Sie sich dann für eine Kasse entschieden, können Sie erst die alte Versicherung kündigen. Wichtig: Verschicken Sie das Kündigungsschreiben als eingeschriebenen Brief. Dieser muss bis spätestens am 30. November bei der alten Kasse eintreffen. Anschliessend melden Sie sich als Neuversicherter ebenfalls per Einschreiben bei der Kasse Ihrer Wahl an.

Gibt es Verzögerungen mit dem Wechsel, bleiben Sie weiterhin bei der alten Krankenkasse versichert. Erst wenn die neue Kasse der gekündigten die Anmeldung mitteilt, ist der Übertritt vollzogen. Ein Überblick zu Terminen sowie praktischen Musterbriefen zur Kündigung finden Sie im Beobachter-Artikel «Krankenkasse: So senken Sie Ihre Prämien».

3. Kann es sein, dass ich am Ende vielleicht doppelt versichert bin?

Nein, Sie können gleichzeitig nie bei zwei Krankenkassen grundversichert sein. Sollte die neue Krankenkasse den Beitritt aus ihrem Verschulden verspätet mitteilen, wird sie sogar für eine allfällige Prämiendifferenz sowie für weitere Mehrkosten schadenersatzpflichtig.

4. Ich bin Anfang 30 und gehe nur selten zum Arzt. Ich überlege mir deshalb, von der tiefsten Franchise von 300 Franken auf eine mittlere von 1500 Franken zu wechseln? Wie viel Geld kann ich so sparen?

Bei den meisten Kassen fahren Sie besser, wenn Sie anstatt der mittleren die höchste Franchise wählen (zurzeit 2500 Franken). Auf diese Weise liegt der maximale Prämienrabatt im Vergleich zur tiefsten Franchise bei 1760 Franken. Dieser Wechsel kann durchaus sinnvoll sein, wenn Sie gesund sind und auch sonst wenig zum Arzt gehen.

5. Ein Freund von mir wechselt jedes Jahr zur billigsten Krankenkasse. Eigentlich fährt man so doch am besten, oder nicht?

Grundsätzlich geht diese Rechnung auf, wenn jemand keine gesundheitlichen Probleme hat. Wer jedoch regelmässig in Behandlung ist, sollte mit dem Arzt absprechen, bei welchen Kassen es erfahrungsgemäss zu Diskussionen über die Kostengutsprache kommt. Der Beobachter-Artikel «Krankenkasse: Was beim Kassenwechsel zu beachten ist» zeigt Ihnen, zu welchem administrativen Mehraufwand es kommen kann, wenn Sie die Grund- und Zusatzversicherung bei zwei Kassen haben.

6. Ich möchte bei meiner Krankenkasse zum Hausarzt-Modell wechseln? Wie hoch ist die Prämienersparnis, und was muss ich beachten?

Wenn Sie zum Hausarzt-Modell wechseln wollen, verpflichten Sie sich, die erste Behandlung oder Untersuchung durch Ihren Hausarzt durchführen zu lassen. Fragen Sie am besten Ihren Hausarzt, bei welcher Krankenkasse er in einem Hausarzt-Modell angeschlossen ist. Prüfen Sie vorher die Versicherungsbedingungen, da das Angebot von Kasse zu Kasse variiert und das Gesetz für die Ausgestaltung viel offenen Raum bietet.

Durch den Wechsel zum Hausarzt-Modell liegt die durchschnittliche Prämienersparnis je nach Höhe der Franchise zwischen 6 und 14 Prozent. Auf der anderen Seite müssen Sie mit Sanktionen rechnen, falls Sie sich ausserhalb einer Notfallsituation direkt an einen Spezialarzt wenden. Wie diese aussehen können und wie Sie sich nach einem Notfall verhalten müssen, lesen Sie beim Hausarzt-Modell auf Guider (exklusiv für Mitglieder).

7. Ich interessiere mich für das Telefon-Modell. Gibt es einen Unterschied zwischen dem empfohlenen und dem verpflichtenden Modell?

Beim Telefon-Modell (auch Telmed oder Callmed) konsultieren Sie vor dem Arztbesuch erst ein telemedizinisches Zentrum, das Ihnen Anweisungen für erste Behandlungsschritte gibt. Anders als beim empfohlenen wird beim verpflichtenden Telefon-Modell ein Behandlungsplan vorgegeben, den man einzuhalten hat. Letztere Variante ist zwar billiger, schränkt den Versicherten jedoch mehr ein.

8. Die Prämienerhöhung trifft unsere Familie sehr hart. Wir kommen schon so gerade über die Runden. Hätten wir nicht Anspruch auf eine Prämienverbilligung, und an wen können wir uns wenden?

Unter Umständen haben Sie und Ihre Familie wirklich Anspruch auf eine individuelle Prämienverbilligung (IPV) der Krankenkasse. Da jeder Kanton die IPV unterschiedlich regelt, sollten Sie nicht zögern, die sozialen Dienste Ihres Wohnorts oder die kantonale Stelle zu kontaktieren. Als Grundlage für die Anspruchsberechnung dient den meisten Kantonen die letzte rechtskräftige Steuererklärung. Sollte sich die finanzielle Situation seither massiv verändert haben, wenden Sie sich umgehend an die zuständige Stelle.

