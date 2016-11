Leser fragen, Experten antworten :  Sozial engagieren, aber wie?

Auch von KMUs wird heute gefordert, ihre sogenannte Corporate Social Responsibility (CSR) wahrzunehmen. Es geht dabei um die Verantwortung des Unternehmens für die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit – und gilt eben bei weitem nicht nur für international tätige Firmen. Ihre Absicht ist also sehr zu begrüssen.



CSR beginnt bei fairen Anstellungsbedingungen und einer verantwortungsvollen Personalpolitik. Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Unterstützung von Mitarbeitenden, die sich freiwillig engagieren, sind hier nur einige wichtige Aspekte. Darüber hinaus gehören die Rücksicht auf die Umwelt, beispielsweise in Form von spar­samem Ressourcenverbrauch, und eine sorgfältige Analyse der Lieferkette dazu.

Prüfen Sie, ob Ihre Produkte unter menschenwürdigen Bedingungen und umweltfreundlich hergestellt werden und möglichst aus fairem Handel stammen. Wertvolle Hinweise dazu liefert das Seco im «Kompass Nachhaltige Entwicklung kleine und mittlere Unternehmen» (kompass-nachhaltigkeit.ch).

Als KMU können Sie sich auch selbst aktiv freiwillig engagieren. Gewähren Sie den Mitarbeitenden beispielsweise Arbeitszeit für Freiwilligeneinsätze. Oder organisieren Sie mit der Firma Aktionstage für soziale oder kulturelle Einrichtungen oder für die Umwelt.

Denkbar wäre auch, soziale Einrichtungen mit Spenden oder Sponsoring zu unterstützen oder gezielt Aufträge an gemeinnützige Organisationen zu vergeben. Zum Beispiel an eine Behindertenwerkstatt, Kinderdörfer oder Non-Profit-Organisationen. Selbstveständlich können Sie Ihr Engagement dabei genau an die Möglichkeiten ihres Unternehmens anpassen.