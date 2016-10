Fit mit Blick: Wie stoppe ich den Heisshunger auf Süsses?

Snacks, Süsses und Alkohol So bekommen Sie den «Gluscht» in den Griff!

Wer schon mal einen Blick auf die Lebensmittelpyramide geworfen hat erkennt, dass Süssigkeiten, salzige Snacks und alkoholische Getränke nicht verboten sind, jedoch in der Spitze der Pyramide stehen. Süsses & Co. liefern keine essentiellen Nährstoffe, kalorienmässig schiessen sie aber oftmals hoch hinaus. Sie werden daher nur in kleinen Mengen empfohlen. Aber was heisst das konkret?