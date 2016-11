Publireportage: Schweizer Fleischwerbung – echt oder geschönt?

«Schweizer Fleisch» hat eine neue Werbekampagne mit dem Slogan «Der feine Unterschied». In Werbespots werden stellvertretend für die Branche eine Rinderzüchterin und ein Metzger portraitiert, um aufzuzeigen, dass Fleisch aus der Schweiz nachhaltiger ist als importiertes.

Alles schön und gut, aber wie viel Wahrheit steckt in den Werbespots? Diese Frage sollen zwei Making-of-Filme klären. Hier kommen die Protagonisten aus den Spots ausführlicher zu Wort und erklären unverblümt, wie sie arbeiten, worauf sie Wert legen und was ihre Kundinnen und Kunden wünschen.

Werbespot Sandra Flückiger, Rinderzüchterin aus Utzigen

Making-of Sandra Flückiger, Rinderzüchterin aus Utzigen

Werbespot Cédric Junot, Metzger aus La Neuveville

Making-of Cédric Junot, Metzger aus La Neuveville

Die beiden Filme geben einen interessanten Einblick in die Welt der Schweizer Fleischproduktion, der aufzeigt, was unseren Züchtern und Metzgern bei ihrer täglichen Arbeit wirklich wichtig ist. Und was schliesslich den feinen Unterschied von Schweizer Fleisch ausmacht.

Weitere Fakten, die den feinen Unterschied von Schweizer Fleisch ausmachen, finden sich unter: der-feine-unterschied.ch